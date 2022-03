Liga MX: Mikel Arriola establece medidas para regular a las barras o grupos de animación

ARISTEGUI NOTICIAS

Las porras argentinizadas no podrán ir a los encuentros de su club como visitante, sólo podrán ingresar con una identificación o ID Fan y el control de estas personas será por parte de las autoridades estatales o locales.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y el titular de la Liga MX, Mikel Arriola, dieron a conocer este martes en rueda de prensa, tras la junta extraordinaria de la Asamblea de Dueños, las estrictas medidas para regular a los grupos de animación o barras bravas.

#Comunicado La @FMF y la LIGA MX aplican ejemplares sanciones: – No se permitirá el ingreso de grupos de animación visitantes

– A los culpables se les prohibirá de por vida la entrada a los estadios

– Se sancionará todo apoyo de clubes a estos grupos 🔗https://t.co/CkU43uQgan pic.twitter.com/mRKimYxiiw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2022

Estas son las nuevas normas en contra de las barras bravas en el futbol mexicano:

No habrán grupos de animación por parte de los equipos visitantes. Todos los equipos deberán generar una identificación para los miembros de las porras. En zonas destinadas para las barras solo podrán ingresar aficionados identificados por la Liga MX y los clubes; está prohibido el acceso a menores de edad en estos sitios. Habrá un número de personas limitadas en las áreas de estos grupos. El control de las barras será por parte de autoridades estatales o locales; no por parte de seguridad privada. Los clubes no podrán apoyar económicamente a dichos grupos o, de lo contrario, serán sancionados con veto de plaza en su siguiente partido como local y una multa de 3,000 UMAS. En la temporada 2022-2023 todos los estadios deberán contar con un sistema de reconocimiento facial para el acceso de los aficionados Se prohíbe en su totalidad las mantas, banderas, pirotecnia y bengalas

"EL TÉRMINO 'BARRA' NO EXISTE…" "Ellos se apoderaron de los grupos de animación" Mikel Arriola respecto a la erradicación de grupos violentos de la Liga MX#CentralFOX pic.twitter.com/l7F9xpsTnH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 8, 2022

Arriola Peñalosa señaló: “Lo que hicieron las barras fue apoderarse de los grupos de animación. No queremos barras, queremos grupos de animación organizados. No van a entrar si no deciden cambiar, eso decidieron los dueños”

En tanto, confirmó que la barra de Gallos Blancos, conocida como Resistencia Albiazul, tiene prohibido asistir durante tres años a los partidos que su conjunto juegue como local en La Corregidora y de igual manera tienen vetada la entrada por un año cuando visiten a otro equipo.

Asimismo, el grupo de animación de los Rojinegros no podrá asistir hasta el 08 de septiembre del 2022 a sus encuentros como visitantes.