No sean payasos, piensen mejor, el mundo quiere paz

Por Bayardo Quinto Núñez

El circo político militar, de saco y corbata ensamblado en las entrañas de la humanidad, por las potencias, imperios mundiales de EE.UU., China, Rusia, la OTAN, y etcéteras, es una payasada. Sólo amenazas son y despliegues militares de aquí y por allá, eso es exhibicionismo. Los gobernantes de estas potencias mundiales, saben perfectamente que, si tocan un botón para agredirse el uno y el otro se van a hundir.

Da la impresión están sembrando terrorismo al planeta. De seguro, ni la mitad de una bala, misil van a dispararse y si lo hacen están locos de atar. Que recuerden que las vidas de los seres humanos no les pertenece, y la deben respetar.

Rusia “pretende” invadir a Ucrania, y EE.UU., dice que si lo hace se las verá con ellos, igual asunto pasó con Taiwán, le dijo a China que si lo tocaba se verían con ellos. Existe una cosa muy real, el que quiere actuar lo hace y no está jugando o ladrando como perro. No se creen los amos del planeta bajen de la nube.

También la llamada OTAN se está pasando de chistosa, está metida ahora en ese berrinche. Déjense de estar picoteando y todos siéntense a dialogar, para que resuelvan sus asuntos. Hay que ser más humanista. Claro, si quieren apoyar humanamente a los países pobres háganlo, pero sin poner cortapisas, condiciones de ninguna índole. Ustedes los gobernantes se creen los intocables, olvídense, a todos nos llega la hora. Ubiquen su mente, que, harían una gran obra colaborando sanamente. Y rememoren que, una III guerra mundial sería imperdonable, la historia los va odiar, si es ya lo están.

Ustedes potencias, imperios mundiales, reitero, mandan en su territorio, no en territorio ajeno, eso sería intervención. No crean, que fomentando el guerrerísmo, están haciendo una buena obra, esa es obra del demonio en sus mentes. No destruyan el planeta, ni se destruyan. Piensen mejor.

No sean payasos. No sean el virus de la humanidad, no sean destructores ¿y es qué no les gusta hacer el bien?, sólo me imagino qué les dirán sus familiares, deben de sufrir. No se agredan, que después se van a lamentar por cometer crímenes de lesa humanidad, ¿ cuáles es el capricho? vean el espejo de frente de lado a como ustedes quieran, y encontrarán la verdad, y la verdad es que el mundo quiere vivir en paz.

No es remoto que, ustedes mismos se auto exploten por alguna mala maniobra de sus sistemas electrónicos superlumínicos. Esto, sería una hecatombe o castigo. Piensen, repiensen, usen los cuatro dedos de frente que tienen, en los miles, millones de civiles, soldados de ambos lados que fenecerán por sus caprichos, prepotencia y a saber qué cosa más.

Ustedes como gobernantes, son transitorios, un pasajero más en esta vida. No sean groseros. Y recuerden que algún día tendrán que entregar el poder que les dio su pueblo votante, con confianza para que gobernaran, no para cometer tropelías. ¿Será qué están negociando una guerra hablada como ejercicio, y por qué quieren deshacerse del armamento de años almacenado? Cuidado están de chistosos, que él castigo puede ser severo del más poderoso. Reflexionen. No destruyan lo que han construido en años.

Recuerden, ustedes se deben al pueblo, no ellos a ustedes, es decir, el patrón de los gobernantes es el pueblo votante. Ustedes son administradores de sus bienes, no son dueños de nada, el pueblo los puso a trabajar no hacer barbarie como la que pretenden, una guerra sin cuartel donde unos y otros se matarán. “Sólo a Dios sea la Gloria”. Sino paran, están abiertas las puertas del infierno.

Acerca del autor de esta opinión, abogado y notario público, escritor, pintor, músico y columnista.