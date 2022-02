Wendy Regalado participa en “4 Ever”, la nueva serie de ficción de Disney+

Por Mino D’Blanc

La reconocida actriz dominicana Wendy Regalado participa en la nueva serie de ficción de Disney+ titulada “4 Ever”, junto CNCO, que ya se encuentra en producción y que está programada para estrenarse en este año 2022 en Latinoamérica.

En “4 Ever” interpreta a Teresa junto a CNCO. Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel De Jesús y Erick Brian Colón, los cuatro integrantes del exitoso grupo cabe mencionar que debutan en la actuación y comparten pantalla junto a actores internacionales consagrados internacionalmente como Carlos Ponce y Sonya Smith.

Wendy Regalado mencionó: “me siento muy honrada que Disney me haya elegido como parte del elenco principal de esta gran serie; no es solo un paso valiosísimo en mi carrera, sino una bendición. He estado preparándome siempre para estar lista cuando llegan las oportunidades y esta vez llegó una que me ayudará a mostrar todo mi potencial” y agregó: “estoy muy contenta; hace tiempo que no se veía una producción juvenil musical así, con fuerte identidad latina y una belleza natural irresistible”.

En la serie, el publica además de disfrutar de la música, se verá atrapado por un relato con elementos de misterio, enredos y romance. La trama de la misma también demostrará otros aspectos como el poder del trabajo en equipo, cómo perseguir nuestros sueños, el valor de la amistad y la importancia de aprender a superar obstáculos y tolerar frustraciones en el camino hacia alcanzar nuestros sueños.

“Es una historia que se desarrolla en Miami con la que mucha gente se va a identificar que tiene que ver con los sueños de progresar, de crecer y de ser fuerte en la unión”, discernió la actriz.

Sobre CNCO, Wendy Regalado argumentó: “siempre disfrutaba mucho de sus letras y estar con ellos y aprender también de su talent es una experiencia fascinante y enriquecedora”.

La artista comentó que luego de este proyecto no descarta, incluso incursionar en la música.

-Sobre Wendy Regalado:

Nació en Santo Domingo, República Dominicana. Vive en los Estados Unidos y es graduada en comunicación social, actriz de Televisión, Cine y una sólida formación actoral en teatro.

Es conocida también como “La Barbie Dominicana”.

Su personaje de Lucía en la telenovela juvenil de televisión “Grachi” de Nickelodeon, catapultó su carrera a nivel internacional y luego siguieron teleseries como “La Suerte de Loli” de Telemundo y “La Fuerza de Creer 2” de Univisión.

Su más reciente éxito en cine fue el protagónico de la película independiente “Jenni”, un drama de una chica que vive con su madre en Nueva York, en medio de intensos conflictos familiares. La cinta logró más de 15 galardones en diferentes renglones y competencias. Como “Mejor Actriz” ganó en el Hollywood Blood Horror Festival en Los Ángeles California. El corto también ganó en el renglón de “Mejores en Cuestiones Sociales” en el Oaxaca Film Festival en México.

Ha recibido diversos reconocimientos, el más reciente en diciembre con el Hispanic Celebrity Awards a su trayectoria como “Actriz de Series y Novelas”. También ha representado a marcas como Google, Amazon, Pepsi y ESPN, entre otras.

Actualmente presenta en redes sociales su programa sobre belleza, bienestar y nutrición bajo el nombre de “Wellness By Wen”, donde envía mensajes de empoderamiento para la mujer. Como empresaria planea lanzar su línea de ropa deportiva bajo la misma marca. También tiene un podcast en las plataformas digitales Spotify, Google y Apple podcast del canal digital Neo Mujer Usa, que se escucha con éxito en más de 20 países alrededor del mundo.