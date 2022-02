Los Bukis anuncian gira por México, retirarse no está en sus planes

UNOTV.COM

Los Bukis, agrupación liderada por Marco Antonio Solís, regresa a México con una serie de conciertos en diferentes estados de la República luego de haber terminado su gira por Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Los Bukis confirmaron sus presentaciones en:

3 de septiembre en Tijuana, Baja California Norte

10 septiembre en Monterrey, Nuevo León

15 de septiembre en Guadalajara, Jalisco

5 noviembre en Morelia, Michoacán

3 diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

Tras 25 años de haberse separado, Los Bukis volvieron a los escenarios en Estados Unidos y ahora lo harán en México.

“Esto no es una gira de despedida, nos reunimos por el cariño que nos tenemos y el amor a la música, no hay fecha de despedida. Seguiremos cantando hasta que podamos”, dijo Marco Antonio Solís en conferencia de prensa este miércoles.

No hay fecha de retiro

Marco Antonio Solís confesó que aunque no hay fecha de retiro para la agrupación, si suelen cuidarse más para sus presentaciones.

“El paso del tiempo no ha sido tan duro, no estábamos tan entumidos como pensaba”, dijo. Y añadió sobre Los Bukis:

“Ahora tenemos que dormir más, no podemos ofrecer tantos conciertos tan seguido ni de madrugada. Para la memoria me apoyo con un monitor porque hay canciones que hace mucho tiempo no cantaba”

Marco Antonio Solís

¿Cómo fue el emotivo reencuentro de Los Bukis en 2021?

El 10 mayo de 2021, Marco Antonio Solís anunció el reencuentro de la agrupación que llevaba más de dos décadas separada.

Joel Solis, Eusebio Cortéz, Roberto Guadarrama, Pedro Sánchez, José Javier Solís y, por supuesto, Marco Antonio Solis participaron en la transmisión para el Día de las Madres “Bohemia en Pandemia”, donde interpretaron el éxito “Tu Cárcel”.

Antes de salir de gira por Estados Unidos el año pasado, el último concierto de Los Bukis se realizó en Guadalajara el 18 de mayo de 1996.