Pepe Valdivieso platica sobre su personaje Pepe en “Como Dice el Dicho”

El exitoso programa estrena su décimo segunda temporada este lunes 31 de enero a las 17:30 horas por “las estrellas”

Por Mino D’Blanc

Pepe Valdivieso da vida a Pepe en la nueva temporada del exitoso programa “Como dice el dicho”, que es la número 12 y que se estrena este lunes 31 de enero a las 17:30 horas por “las estrellas”, producida por la experimentada Genoveva Martínez.

Pepe es un joven veinteañero, bonachón, amable, que a todo le ve siempre el lado positivo, lo que le puede provocar no pocos frentazos en la vida. Es un influencer en redes sociales, lo cual aprovecha para promover al café y crear estrategias para hacerlo crecer. Igualmente es un gran experto en tecnología, habilidad que utiliza para ayudar a quienes acuden al café a solucionar conflictos que tengan alguna relación con asuntos cibernéticos. Es el mejor amigo de Nuria y la cercanía de ambos es tal que incluso se llaman hermanos entre sí. Desarrollará una gran visión empresarial en su papel de promover el crecimiento del café e incluso insistirá a don Tomás en crear una franquicia de “El Dicho”, lo cual provoca empatía en Pedro, que tiene una visión parecida del negocio. No suele ventilar su vida privada; hay quienes incluso pueden pensar que es gay, pero él ni lo confirma ni lo niega; él es como es y su divisa es que lo acepten así. Por ello se gana la inmediata simpatía de personas sencillas y honestas, y en ocasiones el rechazo de quienes son dominados por sus prejuicios.

Platicamos con Pepe Valdivieso, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: Estoy seguro que tienes mucho que aportar a “Como Dice el Dicho”, tomando en cuenta que también eres un escritor y un experto en lo que tiene que ver con redes sociales y plataformas digitales.

PV: Yo siempre a mis compañeros o a los niños que de repente me dicen “quiero ser actor, ¿qué consejo me das?” y yo les contesto “estudia todo lo más que puedas, todo; obviamente actuación, pero entre más te enriquezcas de todo lo que pasa detrás , tienes más ideas y puedes desarrollar tu profesión de una manera más global. Sabes qué está pasando, sabes que a lo mejor algo que tú haces en cámara puede ayudar a que se cuente mejor la historia; inclusive a ayudar a la edición del programa”. O sea, son detallitos que se agradecen mucho y que te hacen sentir más cómodo a la hora de estar actuando, porque sabes realmente y tienes una visión global de todo lo que está pasando, además de tu interpretación.

MD’B: ¿Qué tanto de tu creatividad literaria, sobretodo, le imprimes a tu personaje y a los personajes del programa en esta nueva temporada.

PV: A la hora de estar actuando y de ver cómo se desarrollan los guiones, es que tienes que ver que en ciertas partes del guion tienen que pasar ciertas cosas, y entonces uno como actor tiene que dar esas cuestiones, por ejemplo, no vas a darlo todo al principio y entonces no te vas a quedar corto en el momento del clímax de toda la acción. Ese tipo de detallitos son los que te ayudan a la hora de estar interpretando.

MD’B: ¿Qué representa para ti estar ya como actor permanente en toda esta temporada de “Como Dice el Dicho”?

PV: Es un honor, es un privilegio, es un sueño; o sea, realmente es como un sueño hecho realidad. Muchas veces yo me imaginaba a lo mejor llegando a este lugar en el que estoy ahorita, en el que la productora Genoveva Martínez me hizo el honor de permitirme estar. Y también es una responsabilidad muy grande porque no por nada es uno de los programas más exitosos de toda la televisión mexicana y en el que se requiere disciplina, se requiere responsabilidad, se requiere sobretodo amor y pasión por todo lo que estás haciendo y creo que eso no se me dificulta porque la verdad amo ir a trabajar. Es muy bonito, es mágico el ambiente, todos nos llevamos increíble, todo es maravilloso.

MD’B: ¿En qué se parece a ti tu personaje?

PV: Es muy cercano a mí, honestamente. Le encantan las redes sociales, es muy hiperactivo, sabe justo de muchos temas, es fanático del Internet, le gusta ayudar a resolver los misterios que tienen que ver con esas cuestiones del Internet, de las redes sociales, de las computadoras, además de que compartimos también el amor loco por el café. También en la cafetería atiende a los comensales y se presta a ser como divertido; sí se toma las cosas en serio, pero también por ahí da unos comentarios chistosones (ríe), dice algunas cosas que a lo mejor están fuera de lugar un poco, pero que a él le divierten y eso es muy yo.

MD’B: ¿En qué no se parecen?

PV: Él es como un genio de toda la cosa de programación. Es lo que decía, hay que saberle de todo. Yo soy licenciado en Arte Digital y llevé 9 semestres de programación. En teoría debería saber hasta como hackear una computadora, pero realmente no fue mi fuerte. Aunque a los dos nos encanta todo este tema de la tecnología, Pepe de “Como Dice el Dicho” es mucho más enfocado en ese tema, es mucho más conocedor de todas las cuestiones tecnológicas y todos los software y todos los hardware y Pepe en la vida real es muy fan de las redes sociales y del Internet también.

MD’B: ¿Qué le aprendes a don Sergio Corona?

PV: ¡Todo! Primero que nada, lo admiro demasiado porque es un primer actor de avanzada edad que llega a la hora que tiene que llegar, se sabe todo. Siento que es un ejemplo muy grande; siempre que lo veo digo “yo quiero llegar a esa edad como él: entero, con gran vitalidad, súper divertido, con un sentido del humor muy especial, muy único y además trabajando en algo tan maravilloso”. Se ve, se nota, lo transpira que le encanta y nos contagia esa energía.

MD’B: ¿Qué consejo te ha dado Sergio Corona que te lleves para toda tu vida?

PV: Además de como tips de “di de ésta forma… di éste texto de esta manera…”, no tan explícito me ha dicho “oye, tienes que hacer esto”, yo creo que me da un ejemplo a través del ejemplo y que es la responsabilidad y dar el cien en todo lo que haces. Eso es un consejo no hablado, pero es un consejo por medio del ejemplo.

MD’B: De todos los capítulos que has hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado y al que más le has aprendido?

PV: Es que son muchos, cada programa me deja algo. Ahorita viene a mi memoria uno que grabamos hace poco donde se requirió muchísima coreografía porque había camiones entrando, había como muchas cuestiones un tanto que se tenían que maniobrar entre todos y estuvo muy divertido. También un programa que me marcó mucho a mí fue la salida de Marieta, porque ella es una amiga muy, muy, muy querida y para mí sí fue muy triste que aunque sé que es momento de que crezca, de que emprenda nuevas facetas, que la vamos a extrañar, pero fue muy triste decirle adiós en el programa, porque en la vida real la sigo viendo y nos queremos y todo, pero justo ese programa fue muy emotivo.

MD’B: ¿Cuántos capítulos serán los que conforman esta nueva temporada?

PV: Normalmente grabamos ciento cincuenta y tantos la temporada. De esta temporada te mentiría si te digo un número, porque yo no tengo esa información, pero yo creo que van a ser más o menos el mismo número de capítulos.

MD’B: ¿Qué cambia de “Como Dice el Dicho” en esta temporada de todas las anteriores?

PV: ¡Ay, muchas cosas! Desde los actores que se incorporan Omar Fierro y Nuria Gil, quien es poblana, junto con don Sergio Corona y tu servidor, Pepe Valdivieso. La verdad es un equipazo; la neta es que me divierto muchísimo grabando con todos ellos. Ahora ya no solo vendemos pasteles y café, ya también tenemos pizzas porque llega Omar Fierro a inaugurar una nueva sección de servicio que ya lo verán en un capítulo posterior. Nuria y yo cantamos la canción de salida del programa que se llama “Lo dicho, dicho” y también se estrena este lunes 31 de enero, justo al final del primer capítulo. Entonces hay muchas cosas nuevas la verdad.

MD’B: ¿Cuál es el dicho que más te marca en tu vida?

PV: El que más me ha marcado creo que fue uno de la temporada antepasada, me parece y dice “más hace una gota de miel que una tonelada de hiel”.

MD’B: ¿Qué más viene en este año para ti, para tu carrera?

PV: Estoy muy enfocado en “Como Dice el Dicho”. También me gusta mucho hacer mis redes sociales, es algo que a mí me encanta, cómo comparto con mis personajes. Me quiero enfocar en eso, quiero dar el cien, quiero pasármela muy bien en este programa y quiero agradecer a todos los fans que son fans de “El Dicho”, que lo ven, que lo siguen, que los hace ser felices ver los capítulos, que muchísimas gracias porque gracias a ellos podemos llegar a una temporada número 12 que se dice fácil, pero que es muy complicado en estos tiempos, la verdad y seguimos y seguimos y lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor, con todo el cariño y es muy bonito ver cómo la gente lo acepta y cómo la gente también quiere este programa tanto como nosotros. Y que no se pierdan la nueva temporada que inicia este lunes 31 de enero a las 5:30 de la tarde por “las estrellas”.