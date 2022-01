Ayuntamiento no solicitará una línea de crédito: Rivera Pérez

https://youtu.be/9E2Bpfb6tZc

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez aseguró que su administración no va a adquirir una línea de crédito, pero no descarta solicitar al congreso de estado un adelanto de las participaciones.



“Tuve la reunión con la tesorera el día que me hicieron la pregunta y la respuesta es no; por el momento no voy a tomar la solicitud de un endeudamiento de largo plazo, una línea de crédito, en todo caso que yo más adelante decida presentar una decisión de ese tipo tendría que ser bajo un proyecto específico, pero hoy por hoy no va ser necesario”, sostuvo el presidente municipal.

Asimismo, no descartó solicitar un adelanto de participaciones al congreso del estado para cumplir compromisos con los ciudadanos.