Teo González arranca gira en Puebla

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Platiqué con Teófilo González Mu­ñoz, a quien todos conocemos como Teo González El comediante de la cola de caballo, quien en oc­tubre pasado sufrió un infarto que le cam­bió la vida y ahora regresa a Puebla para arrancar una gira, con una presentación en el Teatro Principal (en la capital pobla­na) y otra en Teziutlán.

Quienes hemos disfrutado el show de Teo sabemos que el asistir a su espectá­culo es una garantía de diversión, aparte de que el show termina hasta que el pú­blico ya no aguanta de reírse y –al puriti­to estilo de don Vicente Fernández– él de­ja de contar chistes hasta que la audien­cia deja de aplaudir, de hecho un día un amigo de él se dio a la tarea de contar to­dos chistes que platicaba durante uno de sus espectáculos y sumaron cerca de 400. Ya lo dice su slogan: “¡Si no te hago reír, te devuelvo tu mal humor!”

Le pregunté que qué tanto le hacía fal­ta la televisión a los comediantes, ya que hoy en día la barra de comedia en canales de televisión abierta no existe como an­tes, pero me dijo que gracias al avancé de la tecnología hoy puede estar en contac­to con el público de muchas menaras, de hecho recordó que en sus inicios, cuando se quería dar a conocer a nivel nacional e internacional, era llegar al Canal 2 de te­levisión, hoy se puede hacer eso gracias al internet, sin la necesidad de una gran inversión económica.

Un tema obligado es definitivamente don Vicente Fernández, quien fue amigo de Teo y además a quien él parodia du­rante su show. Le cuestioné que si con su muerte dejaría de incluirlo en sus pre­sentaciones y me dijo que en ningún mo­mento ha pensado sacarlo, ya que aun­que no es imitador hace la voz del artis­ta con respeto, como un homenaje sin afán de ofenderlo, hasta el momento nin­gún artista que imita le ha dicho que de­je de hacerlo.

Es reconocido por su popular forma de imitar el claxon de un Volkswagen Se­dán, el cual se ha vuelto su sello caracte­rístico. Sus intervenciones y experiencia en televisión es amplia, en julio de 1997 comenzó una serie de participaciones en el programa nocturno Al ritmo de la no­che, transmitido desde Ciudad de Méxi­co a través del Canal de las Estrellas, a ni­vel nacional, también participó en dife­rentes eventos como Espacio 98, Festival Acapulco 98 y Festival Acapulco Milenio, a la par, en marzo de 1998, formó par­te del programa de chistes y comedia Pa­ra cargarse de risa, transmitido por Grupo Televisa durante dos años. Fue Jorge Or­tiz de Pinedo quien lo bautizó como El co­mediante de la cola de caballo, quedando in­mortalizado con ese apodo. Teo, cariñosa­mente, le llama San Jorge Ortiz de Pinedo, haciendo referencia a la buena mano que tuvo al ponerle ese apodo.

Debido a su gran éxito en programas de televisión y en sus shows en el interior de la república, fue invitado a participar por primera vez representando a México en el Festival Internacional del Humor en Bogotá (Colombia) repitiendo su partici­pación los siguientes seis años de mane­ra consecutiva, haciéndose más frecuen­te sus actuaciones en el extranjero en paí­ses como Costa Rica y Venezuela. Ha par­ticipado de manera estelar en los progra­mas: Humor es los comediantes, Festival de humor, La casa de la risa y Fábrica de risas. También ha participado en videos musi­cales con Los Tucanes de Tijuana, llama­do El Tío Borrachales, como protagonista.

En esta nueva etapa donde los pobla­nos somos sus padrinos de bautizo, esto haciendo referencia a su nacimiento lue­go de haber sufrido este infarto. Él comen­ta que sus planes son seguir trabajando en Estados Unidos, ya que tiene un permi­so por dos años, quiere entrarle a las re­des sociales y poner lo que la televisión no le está dando, participar en una película de comedia pero –aclaro–no es su propó­sito hacer cine de ficheras, sino más bien algo familiar, como lo que hacía Cantin­flas o Tin-Tan.

Recientemente su colega Jorge Fal­cón anuncio su retiro, a lo que él me res­pondió que es algo que aún no está en su mente: “Sí estoy consciente de que en al­gún momento va a pasar, si el boxeador no se retira a tiempo lo golpean de más, si el jugador de futbol no se va a tiempo ter­mina haciendo el ridículo, esto es igual, si algún día ya no hay habilidad, capacidad, agilidad mental para hacerlo como se tie­ne que hacer será el momento de irse y lo recuerden a uno joven”.

Dios representa una parte importante de su vida, ya que en alguna ocasión, tras un problema muy fuerte y luego de bus­car profesionales que le ayudaran pero no podría resolver su situación, un día hablo con él y le dijo “señor, pongo mi proble­ma en tus manos…”, tras abrir la Biblia el problema que tenía más de una año lo solventó en 15 días.

Hoy comparte estos mensajes con la gente diciéndoles una frase de John Len­non: “La vida es aquello que pasa mien­tras estás pensando en el futuro”. Por eso, el comediante agrega: “Yo diario agra­dezco despertar, respirar, poder mirar y disfruto al 100 por ciento cada cosa que hago”.

Teo González arranca gira en Puebla con su show Vivito, Coleando y Mejor que Nunca, totalmente renovado este 5 de fe­brero en el Teatro Principal. Mayores in­formes en la taquilla del teatro y a través de http://taquillaplus.mx

Checa la entrevista completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=mhfv1oEyshg

