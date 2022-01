Reflexiones sobre el C19

Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

Es posible que tengamos que vivir con C19 durante meses o años. Asustarse o vivir como un ermitaño no va a solucionar el problema. Que si fue creado o de forma natural y caprichosa se creó, ya poco importa. Es un momento de aprender a vivir una nueva realidad, la de una muerte inminente por contagio y que no tengamos la inmunidad o resistencia necesaria para enfrentar al virus.

01.- En un posible viaje al pasado, es recomendable tomar la precaución de no tener contacto con nuestros ancestros, una simple gripe puede matar a poblaciones enteras y de paso acabar con una buena porción de la humanidad futura. A menos de que eso se quiera hacer.

02.- Hasta ahora, la ciencia no ha creado un medicamento capaz de combatir y destruir al virus C19 o Covid-19 que ha logrado atravesar las paredes celulares.

03.- Lavarse las manos y mantener el distanciamiento físico es el mejor método de protección. Mercados, fiestas populares, ferias y todas las concentraciones masivas (incluyendo viajar en el metro a horas pico) no son recomendables, por el contrario, son oportunidades de propagación del virus.

04.- Si, en el hogar, no tiene un paciente contagiado, no es necesario que desinfecte su casa.

05.- Los carritos de compras, los cajeros automáticos, las bolsas de supermercado y/o bolsas de plástico, las estaciones de servicio ni los empaques de productos que compramos; no son causantes de infecciones. Simplemente, limpie, desempaque y guarde los productos, luego lávese las manos y viva su vida con precaución.

06.- El C19 no es una infección alimentaria. Así que los remedios difundidos para tratar este tipo de infecciones no funcionan para combatir el virus, el cual, está asociado con gotitas infecciosas como la gripe. No hay riesgo demostrado de que se transmita al pedir o consumir comida, la cual se prepara fuera del hogar. Aun cuando resulta económicamente más rentable preparar los alimentos en casa. Si compra comida preparada fuera de casa y desea estar tranquilo, caliéntela un poco en el horno de microondas.

07.- No todo es culpa del maldito virus, si usa muchos antialérgicos o padece infecciones virales, también puede perder el sentido del olfato.

08.- Si deambula por la calle, una vez que llegue a casa, no necesita cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse, desnudándose en la antesala o jardín de su hogar. La limpieza es una virtud, no caiga en paranoia.

09.- El virus C19 no vuela por el aire. Se trata de una infección respiratoria que requiere un contacto cercano, para replicarse (menos de metro y medio con una persona contagiada).

10.- El aire está libre de C19, así que puede caminar por parques y lugares públicos. Desde luego manteniendo la sana distancia.

11.- Para lavarse las manos use jabón común. No es necesario usar un jabón antibacteriano. Recuerde que se trata de un virus y no de una bacteria. La paranoia lo puede llevar a ser presa fácil de comerciantes oportunistas o profesionales mediocres.

12.- La posibilidad de portar el C19 en sus zapatos e introducirlo a su casa, es como recibir un rayo dos veces en un día.

13.- No se puede proteger de los virus comiendo mole picoso de guajolote, ni tampoco tomando baños calientes de vapor. Tampoco se combate consumiendo vinagre, jugo de caña de azúcar o jengibre. El virus, hasta ahora, se combate con inmunidad.

14.- Sa ha demostrado que el uso de una mascarilla en forma permanente y durante mucho tiempo, interfiere con su respiración y niveles de oxígeno. Debe usarse únicamente en lugares concurridos o ante la cercanía de la gente.

15.- Usar guantes también es una mala idea; el virus puede acumularse en los guantes y transmitirse con mayor facilidad si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad y acostumbrarse a no tocarse la cara.

16.- El Sistema Inmunológico se debilita cuando vive en forma permanente en un ambiente estéril. Incluso si estamos tomando suplementos y/o medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, salga regularmente de su casa, acuda al parque y/o playa o a cualquier otro lugar al aire libre. Si tiene mascotas conviva con ellas. La inmunidad aumenta con la exposición a los patógenos.

17.- Si las organizaciones mundiales de salud o su gobierno ofrecen la vacuna, el complemento de ella o su refuerzo, no dude en aplicársela. Si inventaron el virus tienen el antídoto. Si se creó de manera accidental ya están trabajando para contrarrestarlo. Si lo creo la naturaleza, nos estamos adaptando a ella.

18.- No haga caso a los agoreros de la desgracia, a los chismes difundidos en redes sociales, ni a los grupos anti corporativos o anti vacunas. La evidencia ha demostrado que aquellos que no adoptaron medidas recomendadas, en su mayoría se adelantan al panteón u ocupan la mayoría de los cuartos de hospitales.

19.- Difunda este mensaje, entre más amigos y familiares lo lean y adopten, podrá crearse conciencia del enemigo al que enfrentamos. Evitamos la propagación de la coronafobia y de paso establecemos nuevos mecanismos de convivencia humana.

Finalmente cada quien es responsable de sus decisiones y bien dice el refrán; “El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe”.

¿O no lo cree usted?

Para aquellos que son estrictos en las referencias, citas y demás opiniones de prestigiados científicos o autoridades de la materia. Se recomienda leer los otros artículos de esta colección y desde luego observar la bibliografía y referencias en la edición de mi libro “Pandemians” del que forma parte.

Transcribí desde mi confinamiento voluntario. 63 aniversario de mi natalicio. 25 de enero de 2022