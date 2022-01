La película animada “Calamity” de Rémi Chayé, forma parte de “MyFrenchFilmFestival”

Por Mino D’Blanc

Con el fin de expandir el gusto del cine francés a nivel mundial, hace 12 años inició el proyecto de “MyFrenchFilmFestival”, que es internacional online y gratuito para México y Latinoamérica.

Los 27 títulos que comprenden la selección de películas para México se podrán disfrutar en una variedad de plataformas para que el público mexicano goce de las películas francesas desde la comodidad de su hogar, como en myfrenchfilmfestival.com, Cinépolis Klic, FilminLatino, Plataforma Cine, Cinema Uno y en moreliafilmfest.com, a partir del pasado viernes 14 de enero al lunes 14 de febrero de forma gratuita.

Dentro de los títulos se encuentra “Calamity”, largometraje en competencia.

Es un filme animado que en su primera parte lleva al espectador a viajar con los pioneros del lejano oeste norteamericano para poner al auditorio en contexto y poder comprender así el leitmotiv de la historia que es la infancia de Martha Jane Canary-Burke, mejor conocida como “Calamity Burky”. Nadie puede poner en duda que la vida de los primeros pobladores de cualquier tierra no fue fácil, y justamente así fue como vivió Martha Jane, en medio de las vicisitudes y de la discriminación por haber sido huérfana de madre y nacido mujer, sin embargo ella no se dejó abatir por sus circunstancias. Desde pequeña dio muestra de coraje, valor y determinación. Se enfrentó no solo al os miembros de su comunidad, aprendió e hizo cosas que a las mujeres y niñas de su época les estaban vedadas como el usar pantalones, montar a caballo, viajar sola, usar cabello corto, entre muchas otras cosas.

El cineasta y animador francés Rémi Chayé, que en 2015 recibió el “Premio de la Audiencia” del Festival de Annecy en la categoría “Mejor Película” por “El techo del mundo”, dirigió en 2020 esta cinta animada que es un western de los mejores que, aunque dista mucho de las animaciones de los grandes estudios, no requiere nada más para mantener la atención del público, quien sin duda se deleita con la suavidad de colores y trazos combinados con excelente música y una inmejorable historia. Chayé lleva al espectador sutilmente no solo por la travesía de su singular protagonista sino, además, lo hace partícipe de la transformación física, emocional e intelectual de una pequeña niña que se convierte en una mujer como han habido pocas en este mundo, proyectada en un personaje mítico del Viejo Oeste que es Calamity, pistolera y luchadora que vivió a mediados del siglo XIX.