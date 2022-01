‘No me importa quien sea’; Canelo Álvarez afirma que Eddy Reynoso elegirá a su próximo rival

Medio Tiempo

Saúl “Canelo” Álvarez inicia el año con la incertidumbre del rival al que enfrentará en mayo, ya que ir por el título crucero del CMB ante Ilunga Makabu todavía no es un hecho, dado que el congoleño deberá encarar un mandatorio ante Thabiso Mchunu.

Ante tal escenario, los cuestionamientos se han incrementado en los últimos días e incluso parecen incomodar al tapatío, quien señaló que será Eddy Reynoso quien se encargue de elegir al siguiente rival, en decisión que acatará sin mayor problema.

“No me importa; realmente no me importa (quien será su siguiente rival). Lo que sea que Eddy (Reynoso) quiera, estoy listo, estoy listo para todo”, comentó Canelo Álvarez el sábado por la noche en entrevista con FOX Sports para Estados Unidos.

Quienes tuvieron la posibilidad de ver dicha entrevista pudieron percibir cierta incomodidad del tapatío, quien insistió que lo único relevante es incrementar su legado, por lo que el título crucero es una gran opción, al margen de que sería ante un pugilista de poco renombre.

“Solo quiero pelear contra los mejores, y eso es todo y hacer historia. No me importa quién esté ahí. Estoy listo para cualquiera”, añadió Canelo.

¿Makabu o Mchunu?

Mauricio Sulaimán , presidente del CMB, había señalado que

Saúl Álvarez enfrentará al ganador de la pelea entre Ilunga Makabu y Thabiso Mchunu, la cual está programada para el 29 de enero.