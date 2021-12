Video desde Puebla: No me quedaré cruzado de brazos, sentenció Eduardo Rivera luego del fracaso con el DAP

Buscaré otras formas de financiamiento, añadió

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez advirtió que no se quedará de brazos cruzados, que seguirá tocando puertas y explorando diferentes mecanismos de financiamiento para cumplir con las metas y compromisos, una vez que los diputados rechazaron el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP).

“Que quede claro: Respeto la decisión mayoritaria del poder legislativo, mas no la comparto, veo con preocupación que algunos diputados politizaron este debate sin razones de fondo, porque está comprobado que nuestra propuesta de cobro de Derecho de Alumbrado Público, no representaba un nuevo impuesto, ni un cobro adicional al pago que los ciudadanos vienen realizando por este servicio desde hace más de 20 años, quiero dejar en claro que esta decisión no es un golpe a mi persona, tampoco es un golpe a mi gobierno municipal, es un golpe a los poblanos y habitantes de la zona conurbada”, sentenció el alcalde.

Rivera Pérez se dirigió a los ciudadanos, dijo que el rechazo al DAP constituye un obstáculo, pero no es una situación “infranqueable”, por ello aseveró que responderán las necesidades de la gente e hizo un llamado a los distintos actores políticos para trabajar más allá de filias y fobias, pues los ciudadanos no quieren confrontaciones.