Trascendió a la eternidad el legendario locutor, conductor radiofónico y declamador Felipe Fócil Rodríguez

Fue el creador y conductor titular del emblemático programa “El amor está en el aire”

Por Mino D’Blanc

Este martes 26 de octubre la radio en se enlutó al trascender a la eternidad a uno de los locutores, productores, conductores, gerentes y declamadores más importantes que ha tenido la historia de Puebla, el maestro Felipe Fócil Rodríguez.

Fue el creador y conductor titular durante muchos años del emblemático programa “El amor está en el aire”, que tuvo cabida en varias estaciones de diferentes grupos radiofónicos y en el que presentaba lo mejor de la poesía a nivel mundial y bellísimas canciones de todos los tiempos.

Su talento no solamente se vio reflejado en los micrófonos, ya que también fue gerente de diversas radiodifusoras.

Personas de las diferentes esferas sociales externaron su pésame a través de las redes sociales, así como importantes empresarios radiofónicos.

“Las familias Grajales Salas y Grajales Farías lamentan el sensible fallecimiento del Sr. Felipe Fócil Rodríguez. Amigo y ex compañero de la XECD 1170 AM. Conductor del programa “El amor está en el aire. Descanse en paz”, fue publicado en las redes oficiales de Grupo Oro.

Descanse en la eternidad de la comunicación el maestro Felipe Fócil Rodríguez.