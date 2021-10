Video desde Puebla: Mala idea para Morena la llegada de Enrique Doger, asentó el gobernador Barbosa

Y para Nacho Mier es una opción peor que el ex alcalde de Puebla lo promueva, subrayó

RDS/Staff

Para Morena es una pésima idea la llegada del ex rector de la BUAP y ex edil de Puebla, Enrique Doger Guerrero, mientras que para Ignacio Mier Velazco es una propuesta peor el que su ex jefe en el ayuntamiento de Puebla lo promueva para el 2024, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Durante su rueda de prensa de las mañanas, Barbosa Huerta indicó que lo que sucede entre Doger Guerrero y el PRI es una controversia entre priístas y recordó que el ex presidente municipal de Puebla e Ignacio Mier Velazco siempre han hecho mancuerna. Pero alertó que la llegada del ex presidente municipal de Puebla a Morena es una mala idea, debido a que la gente distingue y “la ideología para los políticos es necesaria, cuál contenido político, de los financieros del señor Doger”.

Cuestionado sobre la defensa que hizo el diputado local de la fracción mierista-morenista, Carlos Evangelista, acerca de que Enrique Doger no habría organizado un evento a favor de la 4T, Barbosa Huerta señaló que “a lo mejor Evangelista quiere hacer candidato a Doger para el 2024, ya apareció el señor Doger con sus financieros, también ya son promotores de Morena los Ventosa estuvieron en la reunión”.

Correspondería al Consejo Nacional de Morena definir si, en un momento dado, se acepta como militante al ex edil de Puebla, aunque el gobernador alertó que “al rato van a estar aquí “Eukid Castañón, el Toñín, ¿no hasta sus proveedores de armas estaban (en el partido)”, indicó en referencia a que la diputada local morenista por Tecamachalco Sandra Nelly Cadena, suplente de Daniela, hija de Ignacio Mier, sigue detenida por posesión de armas