¿Arrullar a tu bebé es bueno? Beneficios y desventajas

Staff/Rossi

¡Ni pensarlo! Claro que es bueno arrullar a un bebé en especial si es para dormirlo…esta es una frase que te repetirán muchas personas que no han experimentado el ser padres y que no han vivido la experiencia de cargar a un bebé por más de 2 horas… El arrullo se conoce como el movimiento que utilizan los padres para dormir a un bebé “rápidamente” comúnmente acompañado de un canto relajante. El objetivo es que él bebé se quede dormido o deje de llorar rápidamente, pero, ¿qué pasa cuando el arrullo no funciona más? Liliana Amaro, Coach se Sueño y Fundadora de Zzleep my baby te presenta una lista comparativa de beneficios y desventajas al arrullar a un bebé.

La recomendación de Liliana, es que el arrullo debe limitarse y no recurrir a el en todo momento, es común ver padres y abuelos que siguen arrullando aun sin tener a un bebé en brazos, es aquí cuando se reconoce el exceso de arrullo que ya crea una muletilla de movimiento en los adultos. Ahora es en este caso cuando el bebé también ya por lo general presenta dependencia.

Arrullar a un recién nacido es fácil y hermoso, pero cuando se crea una dependencia a esto en poco tiempo resultará una tarea difícil que ya no logra los objetivos que lograba en un principio que era hacer dormir al pequeño, es aquí cuando los problemas de sueño comienzan a presentarse porque los padres ya no pueden hacerlo, el niño ya se incomoda o ya está muy pesado y grande.

El consejo más común de Liliana Amaro es hacer conciencia de que estamos dispuestos hacer a largo plazo, es decir si decides que vas a arrullar a tu bebé para que se quede dormido desde que nace debes de pensar en esto como un contrato que al querer romperlo tendrá consecuencias ya que es necesaria una explicación y una estrategia para recompensar al pequeño por nuestro cambio de decisión.

El contacto piel con piel que ofrece el arrullo es recomendable, pero este puede realizarse durante el día cuando el bebé está 100% alerta, así puede disfrutar de la experiencia al por mayor.