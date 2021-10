Nora Velazquez le celebra a “Chabelita” 25 años de vida

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

En esta ocasión tuve el gusto de tener en El Confesionario a Nora Velázquez, actriz y comediante mexicana, avalada por 45 años de carrera en cine, teatro y televi­sión, 30 de esos años como comediante. El público la tiene perfectamente identi­ficada por su personaje de Chabelita, una pícara e inocente beata que hace sudar a sus confesores. Este personaje está de manteles largos y me sumo a las albricias por sus 25 años de vida.

El personaje fue creado por el drama­turgo Alejandro Licona, especialmente para Nora, quien me dijo que siempre es­tuvo ligada, de alguna manera, a Cha­belita, ya que creció de los seis a los 11 años en un internado dirigido por mon­jas, quienes la hacían confesarse.

Chabelita ha trabajado con grandes ac­tores y comediantes, como Héctor Suárez, en su papel del sacerdote en el programa ¿Qué nos pasa?, quien también la dirigió, haciendo un trabajo maravilloso; de ahí se presentó en otros programas, algunos producidos por Jorge Ortiz de Pinedo y ac­tuando al lado de figuras memorables, co­mo Sergio Corona y Jorge Falcón; además de presentarlo en Los Ángeles, California, con Alberto El Caballo Rojas.

Empezar como mujer en la comedia no fue nada fácil, ya que hacer reír era terri­torio masculino y había mucho rechazo porque no querían que una mujer roba­ra cámara. A las mujeres les daba mie­do, porque este medio es difícil, por los egos, vanidades, las jerarquías, los años que tiene un actor, pero a pesar de eso siempre ha sido respetuosa, pues nunca se queda callada cuando no está en algo de acuerdo.

Chabelita, la inocente pecadora que se presenta en una búsqueda desesperada por encontrar a un padre que la libre de pecado, es el personaje del que más refe­rencia tiene el público, incluyendo tam­bién actores y cineastas, como Arturo Ripstein, quien gracias a este rol la invi­tó a formar parte de su cinta La calle de la amargura, la cual protagonizó al lado de Patricia Reyes Spíndola y Sylvia Pasquel.

Todos sabemos cómo es el estilo de Ripstein hace películas muy fuertes, pe­ro le gusta mucho el buen humor, enton­ces se encontró a Chabelita en Youtube y a partir de ahí se dio el contacto, dándo­le la oportunidad de llegar a La calle de la amargura, escrita por Paz Alicia Garcia­diego, en cuyo equipo se encontraban la productora Mónica Lozano, quien la re­comendó con el director Ernesto Contre­ras, quien en su momento también tra­bajó con ellos.

De esta manera, tuvo la oportunidad de protagonizar Cosas imposibles, recien­te realización del cineasta, junto con Ben­ny Emmanuel, interpretando un persona­je completamente opuesto a lo que había hecho hasta el momento. “Y todo gracias a Chabelita”, recordó Nora, actriz de clá­sicos cinematográficos, como María de mi corazón, ¿Cómo ves?, Las caras de la Luna y Sin remitente, entre otras.

Con 45 años de trayectoria desconoce sobre el futuro de Chabelita, quien es una gran pecadora pues a pesar de confesar­se para depurar sus pecados se ha metido en todos lados: teatros, bares, televisión, palenques… claro, siempre trabajando y divirtiendo a la gente.

Comenzó su carrera artística en 1979 en la película María de mi corazón, cinta dirigida por Jaime Humberto Hermosi­llo a la cual le siguieron una larga lista de producciones cinematográficas.

En 2002 participa en la serie de come­dia La familia P. Luche, donde interpreta a Francisca Dávalos, la madre de Federica (Consuelo Duval).

En telenovelas ha participado en pro­ducciones de Televisa entre las que desta­can Marisol, Carita de ángel, Aventuras en el tiempo, entre otras.

Vayan a celebrar estos 25 años de Cha­belita, Un Show Para Morir de Risa (El Con­fesionario de Nora Velázquez), producción de Rubén Lara que se presenta en el Tea­tro 11 de Julio. Funciones: Sábados y do­mingos a las 18:00 horas. Aquí podrán disfrutar en directo a sus clásicos perso­najes, además de Chabelita, la protago­nista del espectáculo: La Solterona; Sara, la portera; y Sortilegio, la payasita. Como el sacerdote estará Pepe Olivares.

Si quieren contratarla para las próxi­mas fiestas aquí les dejo su correo con­tacto: showsnora@gmail.com y el teléfo­no 555 407 0421.

¡Feliz cumpleaños Chabela!

