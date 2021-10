Eduardo Rivera pone en marcha programa de mantenimiento de camellones

María Arévalo

Con la entrega de uniformes a trabajadores de Servicios Públicos del ayuntamiento, el presidente de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, puso en marcha el programa mantenimiento de camellones, e hizo un llamado a todos los trabajadores del ayuntamiento ya sean de base o de confianza para que se sumen con sus acciones para construir a una gran ciudad.

“Para corregir el rumbo no solo depende del gobierno de la ciudad y sus trabajadores, depende de nosotros como ciudadanos. Es importante que los habitantes limpien su calle y barran su entrada, porque aunque hay un gran equipo no es posible lograr una vida bonita si los habitantes no limpian sus calles”, enfatizó.

En su turno, encargada de despacho de la secretaría de Servicios públicos, María Xóchil Zarate Tejeda, precisó que desde las primeras horas del 15 de octubre hasta este momento se han atendido 14 camellones , que se traducen en 16 mil 845 metros cuadrados equivalentes a tres estadios Cuauhtémoc.