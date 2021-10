Aprobación ciudadana a Miguel Barbosa subió 12.5 por ciento en un año: Consulta Mitofsky

Debate

Por Roberto Desachy Severino

En septiembre del año pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta era aprobado por el 33.6 por ciento de los poblanos y, 12 meses más tarde, ese indicativo subió al 46.1%, de acuerdo al más reciente estudio demoscópico de Consulta Mitofsky, la empresa de Roy Campos.

De hecho, en agosto de este 2021 la aceptación ciudadana hacia el titular del Ejecutivo estatal fue del 44.6%, mientras que –como ya se dijo – en septiembre pasado alcanzó el 46.1 por ciento, que le permitió entrar al rubro de los mandatarios con aprobación alta, según Consulta Mitofsky: Aumentan la violencia e inseguridad en Huauchinango ante la indiferencia de Gustavo Vargas…y la llegada de Antonio Castro

Uno de los rubros que han fortalecido la imagen de Barbosa Huerta ante sus gobernados es la seguridad pública. Después de la laxitud con que Rafael Moreno Valle, Tony Gali Fayad y Pacheco Pulido asumieron ese rubro, la mano dura barbosista le ha permitido diferenciarse de sus antecesores y reducir la sensación de vulnerabilidad de la gente ante la delincuencia: Disminuye Puebla incidencia en 14 delitos de alto impacto: SESNSP

Incluso, una instancia reconocida a nivel nacional, el INEGI, registró una mejora notoria tanto en la percepción de inseguridad como en los índices delictivos. La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2021) detalla que en 2019 Puebla presentó una prevalencia delictiva de 25 mil 381 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras el año pasado ese indicador fue de 25 mil 149, una reducción del 0.9 por ciento.

INEGI CONFIRMA MEJORÍA EN SEGURIDAD PÚBLICA

Aunque reducir en 0.9 las víctimas de delitos en la entidad no sea un porcentaje elevado, la Envipe 2021 incluyó otros rubros con mejoría en Puebla. Por ejemplo, en 2019 la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en el estado fue de 33 mil 14 sucesos, en tanto que el año pasado bajó a 31 mil 685, una reducción del 4 por ciento, de acuerdo al INEGI: En Puebla se han reducido 13 de los 17 delitos de alto impacto: SSP

También se redujo la percepción de inseguridad en Puebla, que hace dos años era del 87.5 por ciento y en 2020 fue del 85.6 por ciento, una disminución del 2.1%. Los datos nacionales confirman una mejoría en el rubro de seguridad pública, aunque también muestran la necesidad de fortalecer este trabajo, porque el estado sigue con una tasa de delitos superior al promedio nacional.

En 2020 mientras el país presentó un estándar de 30 mil 601 incidentes delictivos por cada 100 mil habitantes de 18 años o más, en el estado esa cifra fue –como ya se dijo- de 31 mil 685: Robo a transportista y secuestro, los delitos que más descendieron en Puebla este año

Los datos de sendas instancias nacionales, como el INEGI y Mitofsky, demuestran un repunte sostenido en el posicionamiento positivo del gobernador Barbosa y su administración en materia de seguridad. No obstante, la protección de las vidas y bienes de los poblanos es una de las muchas labores que el Estado no puede dar por sentado y, en consecuencia, el gobernador Barbosa y su gabinete no puede bajar la guardia en este rubro.