7 tips para lograr tu independencia financiera ya

Staff/Rossi

Ya llegó septiembre y con él, el día de la independencia en México y hasta la posibilidad de una escapada o de alguna pequeña reunión familiar, pero también mucho más.

De acuerdo con un reciente análisis que realizó Fintonic sobre las compras de sus usuarios durante el Hot Sale 2021, en mayo los mexicanos estaban muy animados por las ofertas para viajes: Expedia alcanzó un ticket promedio de 8,604 pesos, le sigue Magnicharters con 5,435 pesos en promedio y Aeroméxico con 4,875 pesos en promedio. Le siguió Airbnb con un promedio de 4,686 y Viva Aerobús con un ticket promedio de 3,513 pesos.

Viajes o no, te reunas en familia o no, lo cierto es que probablemente estés gastado. De los meses previos surgieron compromisos económicos fuertes como las vacaciones de verano y el regreso a clases. Septiembre, y la independencia, abren la puerta a una nueva temporada de gastos para el fin de año.

“Septiembre es ese mes en el que comienzan los festejos. Sin embargo, aunque la situación no es la mejor, representa una temporalidad en la que los mexicanos comienzan a gastar más en reuniones, platillos, festejos y los rituales de fin de año, por eso es importante, más que en cualquier momento del año, armarse de buenas prácticas financieras para lograr la tranquilidad respecto al dinero”, dijo Alejandro Reveles, Growth Manager de Fintonic México, el optimizador financiero que cuenta con un marketplace de préstamos.

Por ello te compartimos una serie de consejos para lograr tu independencia financiera

Crea un presupuesto. Esto te permitirá administrar tu dinero, saber cuánto gastas y cuánto puedes ahorrar. De esta forma lograrás organizarte y tener un panorama que te facilite la toma de decisiones y hacer frente a cualquier cambio. No hay un lugar correcto para llevar tu presupuesto: puede ser en una libreta específica para ello, en una hoja de Excel o, incluso, con apps que te ayudan a la administración de tus finanzas, como Fintonic.

Compra inteligentemente. Ya que se viene la temporada de gastos, aprovecha para hacer compras inteligentes, sacándole partido a los meses sin intereses, a las ofertas y al comparar precios.

¿Solicitar un préstamo o no? Si estás considerando esta opción, no tengas miedo, pues recurrir a préstamos no debe ser negativo ni sólo en caso de deudas. Los préstamos te permiten alcanzar agunos de tus objetivos personales. Así que es importante saber evaluar a quién solicitarlo. Busca qué opciones hay en el mercado para hacerlo de forma segura. En Fintonic puedes solicitar hasta 150 mil pesos para hacer frente a los gastos de cualquier momento y de este 13 al 19 de septiembre tendrán ofertas especiales.

Recuerda que en medio de un contexto económicamente difícil, un préstamo es una buena estrategia si es que no cuentas con suficiente liquidez para abordar lo que venga en los meses siguientes.

Invierte. Esta acción te permitirá ver como va creciendo tu dinero con el paso del tiempo. Recuerda: antes de hacerlo es importante que evalúes a dónde destinar ese dinero y hacerlo a través de varias opciones para no arriesgar tu capital.

Aprende a manejar tu dinero. Destina una parte de tus ingresos para hacer frente a imprevistos (como la pandemia) o para materializar tus metas. Ahorrar alrededor de tres meses de tu salario te permitirá estar prevenido y gozar de tranquilidad y seguridad económica. Pero también, no olvides eliminar de tus gastos aquellos que son considerados hormiga, que parecen mínimos pero poco a poco se llevan tus ingresos.

Define metas financieras. Como ya bien mencionamos, septiembre abre la puerta a los gastos de fin de año, pero es importante establecer objetivos financieros a lograr desde ya y no esperar a enero de 2022 para hacerlo. Con el tiempo podrás darte cuenta de qué tanto has progresado. Además te será más fácil tomar decisiones financieras ya que sabrás en qué sí quieres destinar tus ingresos.

Identifica tus deudas. Revisa en qué consisten las deudas que tienes y la manera en que las has estado cubriendo. Lo mejor será que te pongas al corriente o busques algunas oportunidades o promociones para cubrirlas.