Sin deuda y con orden Puebla enfrenta las emergencias sanitaria y de fenómenos naturales, subrayó el gobernador Barbosa

-El gobernador reiteró que su administración aplicó de manera inmediata recursos para apoyar a las y los poblanos afectados por el huracán “Grace”

-En el tema COVID, recordó que la entidad cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la atención de las y los poblanos

RDS/Staff

El Gobierno del Estado enfrenta las emergencias de salud y naturales (huracanes o sismos) con orden, planeación, recursos propios y sin ningún peso de deuda, destacó el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante videoconferencia de prensa.

El titular del Ejecutivo comentó, respecto al tema COVID, que la entidad cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la atención a las y los poblanos con dicho virus, además de que coadyuva en la implementación de estrategias para la aplicación de vacunas.

Coincidió en que los sistemas de salud, tanto estatal como del resto del país y del mundo, deben continuar con organización para que, en el menor tiempo posible, un mayor número de personas estén vacunadas, ya que esta es la única manera de combatir al coronavirus.

Referente a las afectaciones ocasionadas por el huracán “Grace”, expresó que su administración aplicó de manera inmediata recursos para apoyar a la población que perdió sus cosechas, parte de sus viviendas o que quedó incomunicada.

Manifestó que, ante cualquier emergencia, el Gobierno del Estado no puede quedarse pasmado como ocurrió en el pasado, por lo que con planeación, y gracias a las finanzas sanas, atiende de manera inmediata a las y los poblanos: “en Puebla no tenemos (deuda), no le vamos a cargar ningún peso de deuda a nuestro estado”.