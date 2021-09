Parroquias de Puebla serán centros de acopio a favor de los damnificados por Grace en la Sierra Norte, anunció el arzobispo Víctor Sánchez

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa dijo que no hay permanecer mudos ante una realidad que intentan poner auriculares al hombre, para que sólo escuche el dictado de los poderosos, aseguró que el permanecer mudos no hace sino ceder terreno para que el mal avance, ya que basta ver la realidad social, de inseguridad, violencia, muerte, de injusticia y pobreza.

Pidió no culpar de sordos sólo a aquellos que tienen la responsabilidad de los ciudadanos, de protegernos de la violencia y la inseguridad, “también nosotros somos sordos y mudos cuando no somos altavoces de quienes no son escuchados y muere en el camino y los dejamos en el total abandono”.

Asimismo, el prelado pidió ayudar a los hermanos que se encuentran en necesidad principalmente de la Sierra Norte, ya que en muchos lugares hay necesidad, debido a los destrozos por el huracán.

Comento que a partir de este domingo todas las parroquias pertenecientes a la Arquidiócesis de Puebla se vuelven en centros de acopio para que, desde nuestra pobreza, compartamos algo con quienes están necesitando, porque en ocasiones no tienen ni qué comer y ahora más que sus cultivos desaparecieron.

Por último, el líder de la Grey Católica, agradeció a los empresarios que a través de sus empresas donan al banco de alimentos, para que Cáritas lleve alimentos a quienes lo necesitan, así como a los campesinos de la zona de Acatzingo, Huixcolotla, Los Reyes de Juárez que producen verduras y legumbres que también donan, para que puedan llegar a los hermanos que en estos momentos lo necesitan.