La Casa de los Famosos: Tefi Valenzuela es la primera eliminada

TVNOTAS

Apenas hace 5 días que se estrenó el reality de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’ y este lunes ya fue la primera eliminación.

El viernes, los integrantes del reality que tiene un formato parecido a ‘Big Brother’, tuvieron que votar por otros participantes para que abandonaran la casa en donde se ha generado una gran polémica en su primer semana.

Ahí, los nominados habían sido el actor Christian de la Campa, el influencer Daniel Vargas y Tefi Valenzuela, sin embargo Christian fue salvado por Anahí, quien fue la favorita de la semana.

Tras ello, el fin de semana el público pudo votar por quien quería que saliera de ‘La Casa de los Famosos’ y este lunes de eliminación, resultó que la primera eliminada fue Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar Gómez.

A su salida, Tefi se mostró sorprendida por el resultado, pues además el conductor del reality, Héctor Sandarti, le dejó saber quiénes fueron los integrantes que votaron por ella y al saber que Gaby Spanic había sido una de ellas, se quedó impactada pues había hecho una bonita amistad con ella, ”me sorprende mucho de Gaby, sé que no es personal, pero es de las personas que más me caen bien de la casa y la voy a seguir admirando, nada cambia”, comentó.

Tefi Valenzuela es eliminada de La Casa de los Famosos:

Igualmente, Tefi dedicó unas palabras a su salida y dijo cómo se sintió al ser eliminada y rompió en llanto, ”estoy nerviosa, estoy triste, obviamente no quería salir, pero por algo pasan las cosas… sé que algo bueno viene”.

Y continuó, ”todo el mundo se quiere quedar aquí pero también siento que necesito ese tiempo a solas… estoy agradecida de que hayan pensado en mí, que me hayan escogido… no me lo esperaba”, finalizó.