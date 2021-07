¿Hasta dónde llegarías por encontrar a un ser querido desaparecido?

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Tan solo en 2020, más de 80 mil personas desaparecieron en México y no han sido encontradas… uno de los datos que presenta la película Sin señas particulares, dirigida por Fernanda Valadez, que muestra una desgarradora historia de una madre ¡como muchas en México! que está en busca de su hijo, que desaparece en su viaje hacia el cruce con Estados Unidos.

Esta cinta llegará a la pantalla grande a partir del 5 de agosto bajo el sello Cinépolis Distribución. Quise escribir estas líneas porque estamos en una país donde difícilmente se lee, por ello quiero intentar hacer conciencia al público de ver una realidad en la pantalla, una conmovedora y escalofriante película, primer largometraje de Fernanda Valadez, coescrito por Astrid Rondero y por la misma Valadez, quienes han obtenido un amplio reconocimiento en su recorrido por los festivales de cine más importantes del mundo, como el premio Horizontes Latinos en el Festival de Cine de San Sebastián, el Premio del Público en el Festival de Sundance, el Premio Gotham Awards a la mejor película internacional que se otorga en Nueva York a lo mejor del cine independiente, así como el premio de Mejor largometraje y Premio del Público en el reciente Festival Internacional de Cine de Morelia.

Sin señas particulares aborda un tema que no es ninguna novedad: la situación de los jóvenes desaparecidos en México, quienes, en busca de un futuro mejor, se alejan de sus hogares para encontrarse con los más feroces infiernos que un humano tiene que soportar y que ni siquiera nuestra mente es capaz de imaginar.

En nuestro México, lindo y qué herido, hay más de 60 colectivos que han sido conformados por madres y familiares de desaparecidos, una cifra que día con día aumenta sin tener una respuesta concreta de su paradero.

Magdalena un día emprende una travesía en búsqueda de su hijo, desaparecido en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos. El recorrido, entre pueblos y paisajes desolados del México actual, la conduce a conocer a Miguel, un joven recién deportado de los EU que viaja de vuelta a casa.

Así se acompañan, Magdalena buscando a su hijo y Miguel esperando ver a su madre de nuevo, en un territorio donde deambulan juntos víctimas y victimarios. De quien tengo que hablar es de la protagonista del filme es Mercedes Hernández, porque estar en la piel de una madre en busca de su hijo desaparecido y transmitirlo en las cámaras y estremecer al público sólo se logra con la preparación que ella tiene, ya que estudió la carrera de actuación con el maestro Ludwik Margules.

La podemos ver en la serie Somos, disponible en Netflix, en la que encarna a Doña Chayo, personaje que ha generado infinidad de comentarios positivos en diversos países del mundo. Por si fuera poco, el 20 de agosto estrenará en la misma plataforma la serie Todo va a estar bien, dirigida por Diego Luna.

De verdad, qué mujer; su desarrollo histriónico es bastante amplio: 17 largometrajes, cuatro cortometrajes y ocho series. Ha trabajado con directores y directoras como: Emilio Portes, Michel Franco, Diego Luna, Jorge Pérez Solano, Natalia Beristain, Iria Gómez, Mariana Chenillo, Álvaro Curiel, Anaïs Paretto, Hiromi Kamata y Michelle Cervera.

En 2015 fue nominada al premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Coactuación Femenina, por su participación en la película La Tirisia, de Jorge Pérez Solano. Ha actuado en 25 obras de teatro.

El montaje más reciente en el que actuó fue La boda de los pequeños burgueses, dirigida por Luis de Tavira en 2019. Pongo los créditos porque pocas veces se le reconoce a gente valiente que haga proyectos con un enfoque pensando en la concientización social y no sólo en ganar unos pesos: Dirección: Valadez, Fernanda / Guion: Rondero, Astrid | Valadez, Fernanda / País: España, México / Producción: Rondero, Astrid | Valadez, Fernanda | Zagha, Jack | Zagha, Yossy / Compañía Productora: Avanti Pictures | CORPULENTA | ENAGUAS CINE | Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) | NEPHILIM PRODUCCIONES / Fotografía: Becerril, Claudia / Edición: Korda, Susan | Rondero, Astrid | Valadez, Fernanda / Sonido: Topillo Hernández, Omar Juárez, Misael / Música: Jensen, Clarice / Reparto: Hernández, Mercedes | Illescas, David | Rodríguez, Ana Laura | Varela, Juan Jesús / Dirección de Arte: Reyes, Dalia / Año de participación en el FICM:2020 Aplaudo de pie trabajos tan valientes como Sin señas particulares, que tienen una voz, una trascendencia no sólo local o nacional sino internacional de una problemática que está latente en una nación donde ¡no pasa nada!… hasta que le toca a alguien de tu familia… no esperemos sumarnos a las estadísticas para hacer algo y levantar la voz.

Y si crees que a ti no te sucederá pregúntate: ¿Hasta dónde llegaría por encontrar a un ser querido desaparecido?