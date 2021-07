“Como Jesús me toca enseñar a este pueblo”: Víctor Sánchez Espinosa

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, durante la celebración de la tradicional misa dominical desde la basílica angelopolitana, dijo que le duele ver el sufrimiento de tantas familias por la enfermedad, la muerte, así como el desprecio de la vida.

Asimismo, el líder de la Grey Católica dijo que, a pesar de tanta enfermedad y muerte, la violencia y el aborto siguen siendo una constante aunada a la falta de empleo para muchos.

En este tenor, el prelado reconoció que los organismos de caridad de la propia iglesia, no pueden hacer más por los hermanos que sufren, como lo es Cáritas, quienes apoyan a las personas mayores y a los desamparados con medicinas y alimentos, así como comedores y que en ocasiones ya no puedan.

Dijo desde el inicio de la pandemia ya no se ha podido acompañar a las comunidades a la realización de las fiestas patronales a fin de cuidar la salud de las comunidades y de las familias.

“Me queda claro que, como Jesús, me toca enseñar a este pueblo, que Dios me ha encomendado muchas cosas, enseñar la verdad sobre Dios y el hombre, la verdad que visitan las tinieblas de la ignorancia, la verdad que une y reconcilia, que trae paz, la verdad que señala el ilumina el camino de todo hijo que retorna a la casa del padre, pero también me pregunto hasta cuándo miraremos con compasión a las personas que sufren la pérdida de un ser querido, que se han perdido uno, dos o cuatro o cinco familiares”.

Por último, pidió los feligreses actuar en coherencia ante la situación que se está viviendo a nivel global asimismo reiteró el llamado a cuidar la salud y la vida, a seguir cuidando a las familias y, sobre todo, a no bajar la guardia ante esta tercera ola de contagios Covid 19.