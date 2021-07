Un negocio de más de 265 millones de pesos de ganancia llamado UDLAP

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Es una de las universidades privadas más conocidas en el país y, también, de las de mayor costo. Simplemente, en el 2020 tuvo ingresos totales por mil 398 millones 634 pesos y, aunque según su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, cerró el más reciente ciclo escolar con un déficit de 63.2 mdp por la pandemia, entre 2016 y 2020 había generado ganancias por un total de 328. 3 millones de pesos.

El costo promedio en nivel licenciatura por semestre en la UDLAP es de 91 mil 500 pesos por alumno si se toman 30 unidades, aunque en algunas carreras el precio es de 109 mil pesos cada 6 meses, así que la lucha entre dos fundaciones que el martes derivó en la intervención de la policía estatal no es más que un pleito por el negocio: Se enreda el pleito por la UDLAP: Guardia Nacional se deslinda de la actuación policíaca y sus dos fundaciones fijan posicionamientos

Son dos fundaciones las que se disputan el control de la UDLAP: La Jenkins es la que maneja a la institución en la actualidad y, por ende, la que nombró como rector a Luis Ernesto Derbez, panista y ex canciller en el fracasado sexenio de Vicente Fox Quesada, a pesar de que nunca ha ocultado su hasta ahora fallida ambición de ser candidato al gobierno: Luis Ernesto Derbez buscaría con el PAN la gubernatura de Puebla

Pese a que su perfil profesional es mucho más burócrata y político que académico o de investigación, la Fundación Jenkins mantiene en su cargo a Luis Ernesto Derbez, quizás porque su gestión ha generado jugosas ganancias académicas, como lo demuestran los propios informes anuales.

DE 57. 8 A 151 MILLONES DE PESOS COMO SUPERÁVIT, EL TAMAÑO DEL NEGOCIO

En el informe de labores por el período escolar 2016-17, el rector precisó que la UDLAP había generado un superávit de 57. 8 millones de pesos, que superó a los 51.7 mdp obtenidos en el lapso anterior: Palabras del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista

En la página oficial de la institución no hay datos específicos del período 2017-2018, sino que el informe de ese año se enfocó en toda la gestión rectoral 2013-18. Pero en su balance del lapso escolar 2018-2019 el superávit de la universidad se duplicó respecto al de dos años atrás, ya que alcanzó los 119.3 millones de pesos:Informe UDLAP 2018

Un año después, entre 2019 y 2020, las ganancias en la UDLAP llegaron a más de 151 millones de pesos, aunque –como ya se dijo- en el ciclo escolar pasado (2020-21) la pandemia provocó un déficit de 63 millones de pesos: Informe UDLAP 2019

Así que, si se suman los superávits de la institución entre 2016 y 202, dan como resultado una ganancia de 328. 3 millones de pesos, que –como ya se mencionó- fue mermada en 63.2 mdp por la pandemia, aunque la universidad se mantiene como un jugosísimo negocio, sobre todo si se toma en cuenta que ya regresó a las clases presenciales y, por ende, es de esperarse que en los ciclos vuelva a aumentar la matrícula:Informe UDLAP

Este contexto deja claro que el pleito por la UDLAP no es por un proyecto académico, social o universitario, sino que es, lisa y llanamente, por un millonario negocio.

EDUARDO ALCÁNTARA VENCIÓ A OSWALDO JIMÉNEZ Y RAFAEL MICALCO PARA SER COORDINADOR DEL PAN EN EL CONGRESO LOCAL

Eduardo Alcántara fue nombrado como coordinador del PAN para la próxima legislatura local, luego de un fuerte cabildeo iniciado –prácticamente-desde el lunes 7 de junio, un día después de los comicios concurrentes.

Mónica Rodríguez, Oswaldo Jiménez y Rafael Micalco eran los demás aspirantes a encabezar al blanquiazul en el siguiente Congreso de Puebla, donde el partido contará con más de doble de diputados (9) en comparación con los 4 que le quedaron en la actual legislación, después de que muchos ligados al ex gobernador Moreno Valle se separaron del panismo para declararse independientes: La ex panista y ex independiente Mary Carmen Saavedra se suma a las filas de Morena en el Congreso local

Eduardo Alcántara cuenta con vasta experiencia en organismos colegiados, luego de trabajar en el poder legislativo de Puebla y el Cabildo, además de que en la pasada elección fue uno de los principales operadores políticos de la dirigencia estatal del PAN: PAN da a conocer su lista de candidatos a diputados; la encabezan Eduardo Montiel y Rafael Micalco.