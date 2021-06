No hubo voto contra AMLO o Morena, aseguró Nancy de la Sierra

Hipólito Contreras

Claudia Rivera, ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla, no dio los resultados que la gente esperaba, creo que fue el mayor problema que tuvo en la campaña, se me hacía una mujer joven con capacidad, por supuesto que es imposible dar resultados al cien por ciento en dos años, al final los ciudadanos decidieron votar por otra opción y ojalá le vaya muy bien a quien hoy gobernara Puebla a partir de octubre, afirmó la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.

Al referir a los conflictos de la presidenta municipal, comentó que al final del día para que haya pleito se necesitan dos, “creo que debe haber prudencia en algún actor, sobre todo hay que pensar en el bien común, en la sociedad, la gran responsabilidad que tenemos para gobernar, aquí los pleitos personales se deben de quedar en casa y solo trabajar para beneficio de los ciudadanos”.

Afirmó que Morena sigue siendo el mejor partido en el país, “si bien en la pasada elección se perdieron municipios muy importantes, el activismo en todo el estado demostró que sigue siendo la primera fuerza estatal, hay que seguir construyendo y trabajando, hay que hacer alianzas, como parte de la fuerza parlamentaria de Morena siempre estaré atenta a la izquierda en apoyo de Morena”.