Conmebol confirmó que la Copa América se jugará en cuatro sedes de Brasil

ESPN

Conmebol confirmó este martes que la Copa América se jugará en cuatro sedes de Brasil: Cuiabá, Río de Janeiro, Brasilia y Goiânia.

El Gobierno brasileño había adelantado la información esta misma tarde a través de Luiz Ramos, el ministro de la Presidencia.

“Confirmada la Copa América en Brasil. Venció la coherencia! La bandera de Brasil que alberga los partidos de la Libertadores, Sudamericana, sin hablar de los campeonatos regionales y brasileños, no podría dar la espalda a un campeonato tradicional como este”, había escrito el ministro en Twitter.

Las ciudades de Mato Grosso y Goías también habían trascendido como posibles sedes, pero finalmente fueron descartadas por la organización del torneo.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd

— Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021