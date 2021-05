‘Nuestros pilotos condujeron súper, especialmente Checo’; Marko reconoció al mexicano

Mediotiempo

El cuarto lugar que logró Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco ayudó a apaciguar los ánimos en Red Bull, muy especialmente los de Helmut Marko, una de las voces más importantes en esa escudería.

Si bien repartió responsabilidades por el éxito logrado en el principado, con Max Verstappen en primer lugar y Checo Pérez a un paso del podio, Marko reconoció el buen manejo del tapatío, opinión que contrasta con su sentir de que su avance era “lento”.

“Tengo que decir que nuestros otros pilotos, especialmente Pérez, condujeron súper. Eso lo hizo más difícil para Mercedes”, señaló a Sky de Alemania el austriaco, quien tampoco se olvidó de la forma como Pierre Gasly mantuvo a raya a Lewis Hamilton a bordo de su AlphaTauri.

Winning the #MonacoGP is a Team effort 💪 Shout out to these boys for the Fastest Pit Stop 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯 🔥 pic.twitter.com/PhjpaFPu9C

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) May 25, 2021