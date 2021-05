Sistema público de salud en México, fragmentado y genera desigualdades: académico

Staff/Rossi

Es urgente enmendar el rumbo para evitar un deterioro mayor

La política social en México no es universal sino focalizada

¿En qué medida ha habido un avance en política social en pensiones, salud y programas para el combate a la pobreza en México? A esta pregunta responde el artículo Reconfiguring Social Policy from the ‘Left’ in Mexico: So Far, Not so Good?, publicado en la revista Latin America Policy.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado de la IBERO, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer, coautor del artículo, dijo que el texto analiza la política social del actual gobierno federal, la cual no logra consolidar un sistema público de salud universal. Desde 2018, la política social en México es contradictoria, acotó.

El sistema público de salud en México está fragmentado, crea desigualdades sociales, es ineficiente, de baja calidad e incentiva la búsqueda y uso de un sistema privado de salud. “Es urgente enmendar el rumbo para evitar un deterioro mayor”, recalcó el académico, quien coordina el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO.

Mientras que la tendencia en América Latina y otros países del orbe giraron a la derecha, en 2018 llegó al gobierno federal el primer proyecto de izquierda mediante un proceso electoral democrático y justo, expuso Velázquez Leyer, coordinador de la Maestría en Sociología de la IBERO.

Antes de 2018, México vivió gobiernos de centro, centro-derecha. Para un gobierno de izquierda la política social es prioritaria, es lo más importante. Sin embargo, al observar y analizar la creación e implementación de las políticas públicas, los resultados son contradictorios, expresó el académico.

“Los programas sociales de gobiernos anteriores tenían mayor impacto que los actuales”, precisó. No se mejoran los programas que funcionaron en el pasado y se optó por cancelar el Seguro Popular y crear el INSABI sin fuentes de financiamiento ni reglas de operación claras, resaltó el académico.

El artículo que se publicó antes de la pandemia, marcaba los problemas de un sistema de salud fragmentado en México. Con la pandemia, este problema se agudizó y el contexto adquiere otra complejidad, explicó el profesor.

El Dr. Ricardo Velázquez coescribió el artículo con el Dr. Óscar Martínez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, y con el Dr. Luis Huesca Reynoso, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.