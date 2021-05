Celebra el día de la cochinita y disfruta de un platillo mexicano de fama internacional

Staff/Rossi

Es un platillo proveniente de la fusión cultural entre españoles y mayas, que tuvo lugar en el estado de Yucatán

Su proteína base es la carne de cerdo, una fuente rica en omega, vitaminas y minerales

México, mayo de 2021.- México es un país que se distingue por sus tradiciones y riqueza cultural, pero también es reconocido a nivel mundial por tener una amplia oferta gastronómica a lo largo de todo el territorio. Dentro de este acervo gastronómico y cultural de la cocina mexicana, se encuentra la cochinita pibil, una combinación ancestral entre carne de cerdo y achiote que se caracteriza por su particular proceso de cocción.

Este tradicional platillo yucateco proviene de la fusión cultural entre españoles y mayas, que tuvo lugar en la península sur de México. Y aunque se popularizó por ser un símbolo prehispánico para adorar a los fieles difuntos (el Hanal Pixan), su sabor lo ha llevado a incluso tener su propia conmemoración, el Día de la Cochinita, el cual se celebra el primer sábado de mayo.

Sin embargo, la historia de la “cochinita” no inició con el cerdo, sino que previo a la conquista española, era servido con carne de faisán, jabalí o venado. Fue hasta el Siglo XV que, tras la combinación cultural, se usó la carne de cerdo como la nueva proteína para este platillo, dando paso a lo que actualmente conocemos en México y el mundo.

“Además de su sabor y su versatilidad, la carne de cerdo ofrece una gran aportación nutricional al ser fuente de Omega 9, que contribuye a reducir el colesterol; así como vitaminas del complejo B, como B1, B2, B3, B6, B12, y minerales, lo que beneficia el crecimiento y mantenimiento del cuerpo humano”, señaló Rodrigo Santibáñez, Director de la Unidad de Porcicultura de MSD Salud Animal en México.

A nivel mundial, México cuenta con grandes productores de carne de cerdo, además genera 1 de cada 10 toneladas que se consumen en el mundo. Dentro del mercado nacional, Jalisco se distingue como el estado número uno en producción.

“Comprometidos con el sector porcícola, en la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco (URPJ) nos hemos puesto como objetivo incentivar el consumo de la carne de cerdo a través de la campaña ´El bien del cerdo´, en la cual hablamos de sus bondades, accesibilidad y valor nutrimental para que los consumidores identifiquen en ella una alternativa buena, saludable y deliciosa para toda la familia”, señaló el Médico Veterinario Zootecnista Jaime Enrique de Alba Campos, Presidente de la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco (URPJ).

Si eres amante de los platillos con carne de cerdo, en especial de la cochinita, MSD Salud Animal en México te comparte 5 datos curiosos sobre este delicioso manjar yucateco:

● El apellido Pibil: el término “pib”, que significa “horno” o en este caso “horneado en el suelo”, se refiere a la técnica de preparación maya que consiste en meter los alimentos en un hoyo bajo tierra, cubierto por una capa de piedras calientes y otra de hojas, lo que permite que el calor se mantenga y el alimento se cocine adecuadamente.

● Color achiote: cuando los mayas descubrieron que existía una planta (Bixa Orellana) con pequeñas semillas de color carmesí capaces de teñirlo todo, decidieron darle el nombre de “achiotl”, que significa, tintura roja.

● El Día de la Cochinita: es una fiesta culinaria que se celebra del 1 al 5 de mayo en el municipio de Hecelchakán, en Campeche.

● Ofrenda a los difuntos: en sus orígenes la cochinita pibil era uno de los platillos principales del Hanal Pixan, o “comida de las ánimas”, una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno.

● Sus variantes: en sus orígenes, cuando se utilizaba venado se llamaba pibil keh, y cuando era de pavo de monte, pibil kuts.

Gracias a su legado cultural y a su delicioso sabor, la Cochinita Pibil forma parte de la gran variedad de platillos que proyectan la riqueza gastronómica de México a nivel mundial. Por ello, fiel a su misión ‘La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal en México refrenda su compromiso por trabajar de la mano con los productores porcícolas mexicanos en beneficio de la salud de los animales y las personas, asegurando el bienestar de ambos bajo una sola salud, pues si los animales viven sanos la calidad de los productos derivados de ellos será excelente.

