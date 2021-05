¿Qué hizo Lorena Cuéllar con los 25 puntos de ventaja con que inició la campaña?

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Algunas encuestas dan ventaja a la candidata de Morena Lorena Cuéllar y otras a la del PRI-PAN-PRD, Anabell Ávalos, pero todas –las serias- coinciden en que la elección por la gubernatura de Tlaxcala está cerrada, muy competida.

Es normal que, en una democracia electoral competitiva, como a veces es la mexicana, los comicios sean cerrados, peleados. Y Tlaxcala e una entidad más que especial, como lo demuestra el hecho de que es una de las pocas del país que ha sido gobernada por el PRI, PAN y PRD.

Pero llama mucho la atención que la aspirante de Morena al gobierno tlaxcalteca, Lorena Cuéllar Cisneros, inició la campaña con más de 25 puntos de ventaja sobre sus adversarios. Así es, ya que en septiembre del año pasado un estudio demoscópico de Factromética precisó que el morenismo llevaba el 40.7 por ciento de la preferencia ciudadana, mientras que el PRI iba a la zaga con el : Tlaxcala rumbo a la Gubernatura 2021

Hoy, exactamente a un mes del día de la votación, la misma empresa encuestadora, Factométrica, apenas le da 5 puntos de ventaja a Cuéllar Cisneros, un dato que podría traducirse en empate técnico. Lo peor para la aspirante morenista ex priísta y ex perredista no es este dato, sino que otras firmas demoscópicas, como Arias Consultores y Massive Caller ya la ponen atrás de Anabell Ávalos: Massive Caller lo confirma: Anabell Ávalos ya rebasó a Lorena Cuéllar por la gubernatura de Tlaxcala

LORENA, EN UN TOBOGÁN SIN FINAL

Y, por si fuera poco, todos los días más grupos morenistas se suman a la contendiente de la coalición PRI-PAN-PRD, hartos de la soberbia, cerrazón y el ninguneo de quien –como en el 2016- se sintió gobernadora antes de tiempo y creyó que la elección de junio sería un mero trámite: Se desfonda Lorena Cuéllar en Tlaxcala

Desde finales del año pasado, cuando la entonces precandidata de Morena a la gubernatura tlaxcalteca, Dulce Silva, se quejó de juego sucio y otras anomalías, nadie del grupo de Lorena Cuéllar o del partido se molestó en armar una “operación cicatriz” ni en convocar a los diversos grupos a que llegaran a acuerdos: Se desfonda Lorena Cuéllar en Tlaxcala

Por lo mismo, a nadie extraña que el Ferrari llamado Morena que apenas en septiembre llevaba más de 25 puntos de ventaja sobre sus adversarios en Tlaxcala, hoy apenas sea un vochito del 75 destartalado, sin gasolina, con la suspensión rota y que todo apunta que no llegará a su destino: El 6 de junio.

Y si la contienda tlaxcalteca se ha cerrado, con Lorena Cuéllar y su tendencia a la baja y Anabell Ávalos que va hacia arriba, es necesario preguntarse ¿qué pasará en las próximas semanas cuando en todo el país el morenismo comience a resentir el impacto de diversos escándalos, como la caída de la L12 del metro, el diputado federal acusado de pedofilia, etc?: 23 fallecidos, 79 hospitalizados, 4 cuerpos sin rescatar y 5 muertos no identificados, después del accidente del metro en Ciudad de México

JOSÉ LUIS MÁRQUEZ, EL MELQUIADISTA, MARINISTA, MORENOVALLISTA VIVIDOR DEL DINERO PÚBLICO

Fue bartlista, melquiadista, marinista, morenovallista y quiso ser barbosista, pero –afortunadamente para Puebla- lo detectaron a tiempo y le echaron del gobierno estatal, porque José Luis Márquez Martínez, el candidato del PRI-PRD a la presidencia municipal de Zacatlán, es un vividor del dinero público.

No sabe vivir fuera del gobierno, ni sin recursos del estado, como lo demuestra el hecho de que ya fue alcalde de Zacatlán hace 22 años gracias al “compayito” Melquiades Morales Flores. Otro de sus protectores, el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres, lo hizo subsecretario de Sedesol y diputado local, cargo que ha ocupado en 3 ocasiones, además de haber fungido como legislador federal.

Eso sí: En ninguno de sus puestos públicos ha hecho algo positivo Zacatlán, porque en su papel como edil se le señalaron diversas anomalías que, en su momento, se retomarán.

Manuel Bartlett Díaz lo convirtió en diputado local en 1993 -1996 y durante el gobierno de Moreno Valle logró acercarse al ex coordinador del gabinete y actual diputado federal del PES, Fernando Manzanilla Prieto. A raíz de sus ligas con el morenovallismo, José Luis Márquez fue calificado como traidor y colaboracionista.

JUAN CARLOS LASTIRI, OTRO QUE QUIERE SEGUIR EN EL ERARIO

Márquez Martínez quiere aventarse otros años pegado al erario de Zacatlán, nuevamente con el cobijo del PRI, pese a que en el pasado reciente fue acusado por diversos presidentes municipales de chantaje, extorsión y demás lindezas: Empresarios y ex alcaldes destaparán cloaca de “moches” de José Luis Márquez

El candidato del PRI-PRD a depredar –otra vez- el erario de Zacatlán no está solo: Tiene el apoyo de su aliado, Juan Carlos Lastiri Quiroz, quien ha sido afortunado de no pisar la cárcel luego de fungir como uno de los colaboradores más cercanos a Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social y Sedatu federal en el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, que sigue presa por diversas anomalías en dicha administración: Juan Carlos Lastiri Quiroz, el burócrata sin brillo…pero con mucha suerte

Lastiri Quiroz intenta volver al poder público de Zacatlán, pero ahora a través de su hijo, Juan Carlos Lastiri Quiroz, quien está en la lista de candidatos priístas a regidores. Puros finos personajes puso Alejandro Moreno en ese hermoso y sufrido municipio de la Sierra Norte de Puebla.

Por cierto, Juan Carlos Lastiri padre nunca aclaró qué fue lo que realmente ocurrió con lo de su supuesto “levantón”, en noviembre del 2019, porque unos dijeron que había sido secuestrado y otros que alguna autoridad se lo había llevado para que declarara todo lo que sabía de los movimientos de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu: Tras supuesto levantón, Juan Carlos Lastiri confirma que ya se encuentra en su casa