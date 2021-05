Video desde Puebla: Claudia Rivera Vivanco arranca campaña en San Pablo Xochimehuacan

María Huerta

La candidata a la alcaldía de Puebla por Morena, Claudia Rivera Vivanco arrancó campaña con una caminata en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Tras saludar a diversos ciudadanos y señalarles que con ella seguirá el combate a la inseguridad, enlistó como principal propuesta reforzar los cinco ejes que emprendió como alcaldesa en 2018: Seguridad, Infraestructura, Servicios Públicos, Ordenamiento Territorial y Combate a la Corrupción.

En entrevista, Rivera Vivanco dijo que ella está concentrada en defender el proyecto de la 4t, aplicando los principios de no mentir, no robar, no traicionar, de no ofender a otro militante de Morena.