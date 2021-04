Concachampions implementará VAR a partir de los cuartos de final

MILENIO

La Liga de Campeones de la Concacaf contará con la implementación del Video Assistant Referee (VAR) a partir de los encuentros de ida de la ronda de cuartos de final, que dan comienzo este martes a las 19:00 y 21:00 horas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo norteamericano dio a conocer que el proceso de evaluación se realizó más rápido de lo esperado y el VAR podrá hacer su debut este mismo martes.

“La certificación de la FIFA requerida para que Concacaf implemente el Videoarbitraje (VAR) se procesó más rápido de lo previsto. Por esta razón, Concacaf ahora puede confirmar que la tecnología se utilizará para los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2021 y para el resto de la competencia”, se pude leer en el comunicado.

April 27, 2021