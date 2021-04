¿Los ciudadanos relegirán presidentes municipales y diputados?

Mundo Rural

Hipólito Contreras

El lema de Francisco I. Madero al proclamar el Plan de San Luis para oponerse a la dictadura de Porfirio Díaz fue, “Sufragio Efectivo, No Reelección”. También en el artículo 83 de la Constitución se establece que en México no hay relección para ocupar el cargo de presidente de la república.

Sin embargo, los políticos y legisladores del siglo XXI, sobre todo los de las dos últimas legislaturas, se han pasado por alto este principio y han dado paso a la reelección, ya sólo falta que aprueben la reelección del presidente de la república.

No estaban mal ubicados los que promovieron la no reelección porque ésta puede dar paso a que un político no sólo se reelija una vez sino varias veces dando paso a la dictadura, la que se creía era cosa del pasado.

Sin embargo, una cosa es que hoy un político aproveche el regreso de la reelección para buscar quedarse en el poder más tiempo, y otra que los ciudadanos con su voto los reelijan.

Para que los ciudadanos decidan reelegir a un presidente municipal o a un diputado local o federal es porque hicieron un buen trabajo en sus cargos, hicieron muchas cosas en beneficios de la población, si hubo buen trabajo los ciudadanos dirán, bueno este presidente o presidenta, este diputado o diputada, trabajaron bien, cumplieron sus promesas de campaña, les voy a dar mi voto para que sigan gobernando por un período más.

¿Qué presidente municipal o diputado trabajó bien y cumplió sus promesas de campaña? Si son cinco son muchos, entonces si reeligen a cinco serán muchos, pero, además, qué presidente municipal o diputado ha regresado al cargo cuando legalmente podían buscarlo nuevamente, antes de que existiera la reelección? Que yo recuerde ninguno, parece que a la gente no le gusta repetir con los mismos, prefieren candidatos que no hayan gobernado aún.

Así las cosas, se ve difícil que los cientos de presidentes y expresidentes municipales y exdiputados locales y federales de todo el país, logren el voto de los ciudadanos, es más fácil que los vean como ambiciosos que como buenos políticos y por lo tanto les nieguen el voto.

Habrá que ver en cuántos de los 217 municipios del estado lo ciudadanos deciden reelegir, y lo mismo en los 26 distritos locales y 15 federales, no creo que les guste ver los mismos rostros por tres años más, habiendo otros candidatos que por primera vez participan.

En Puebla capital efectivamente hay un candidato que gobernó Puebla hace 10 años, por lo que con todo derecho busca repetir en el cargo, en este caso, los ciudadanos sólo recordarán el trabajo que hizo al frente del Ayuntamiento de Puebla, si lo evalúan bien, si hizo buenas obras, le darán su voto, pero si creen que no gobernó bien se lo negarán.

Podrá cuestionarse o no la reelección, para algunos se ve mal, para otros, no, pero aquí lo importante es lo que decidan los ciudadanos, si les respetan su voto, ellos decidirán si reeligen o no a un presidente municipal o a un diputado, ellos tienen la palabra, sólo respeten su decisión, en las democracias los ciudadanos deciden.