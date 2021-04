Mundo Tlatehui, arrinconado por la FGE y el TEPJF

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Confirmado: Las dirigencias nacional y estatal no harán nada contra Edmundo Tlatehui, porque Marko Cortés y Genoveva Huerta no quieren hacer enojar a la muy agresiva militancia panista de San Andrés Cholula y, en consecuencia, el encarcelamiento del ex edil Leoncio Paisano y las múltiples denuncias contra su aspirante a la alcaldía NO tumbarán la postulación de Tlatehui.

…Hasta que La Fiscalía General del Estado (FGE) y/o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan alguna de las múltiples acusaciones contra Edmundo Tlatehui, que lo mismo arrastra denuncias por su gestión al frente de Desarrollo Urbano del anterior ayuntamiento de San Andrés Cholula que señalamientos por acoso sexual: Capturan a Leoncio Paisano, ex alcalde de San Andrés Cholula

Edmundo Tlatehui Percino se apoderó de la candidatura panista en San Andrés Cholula con métodos poco ortodoxos, por decirlo sutilmente, cuando él y Leoncio Paisano movilizaron a la militancia sanandreseña – encabezada por Oscar Huanetl- para que fuera a armar bronca ante el Comité Directivo Estatal, lo que agravió profundamente a Genoveva Huerta y Marko Cortés: Video desde Puebla: Dirigencia del PAN en San Andrés Cholula rechaza imposición de Genoveva Huerta en candidaturas

Después, cuando la dirigencia nacional designó a Raymundo Cuautli como contendiente a la presidencia de San Andrés Cholula, Tlatehui y cía armaron la rebelión que dobló a Genoveva Huerta y Marko Cortés, quienes renegaron de la convocatoria e improvisaron con una supuesta consulta indicativa ganada por Mundo, porque él tiene el control de la membresía en su municipio: Gana Mundo Tlatehui la consulta indicativa del PAN en San Andrés Cholula

CADA VEZ MÁS SOLO

Genoveva y Marko cedieron a sus presiones y le dieron la candidatura, pero no lo quieren. No solamente por haber movilizado a la feligresía panista sanandreseña contra ellos, sino también por saberlo vulnerable, debido a que pesan sobre él múltiples acusaciones formales ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la FGE y el TEPJF: Gana Mundo Tlatehui la consulta indicativa del PAN en San Andrés Cholula

Asociación delictuosa, peculado, fraude, abuso de autoridad, etc, son algunas de las querellas en su contra por la gestión al frente de Desarrollo Urbano en el ayuntamiento de San Andrés Cholula en la administración de Leo Paisano. Pero también fue denunciado formalmente por acoso y todo esto lo sabían en el seno del Comité Directivo Estatal del PAN.

Por ello no lo querían de candidato…y siguen sin quererlo. Genoveva y Marko están en espera de que la FGE proceda en su contra para sustituirlo y saben que la detención de Leoncio Paisano, mentor de Mundo Tlatehui, es una advertencia muy clara de que pronto podrían ir contra él.

Y, por si fuera poco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza impugnaciones formales contra su postulación impuestas por Blanca Jiménez y Raymundo Cuautli, quienes –según conocedores del tema- tienen posibilidades de ganar y que el organismo anule la candidatura de Tlatehui y ordene reponer el proceso: Califica Raymundo Cuautli como ilegal el registro de Edmundo Tlatehui como candidato del PAN a alcaldía de San Andrés Cholula

Así que con Leoncio Paisano detenido o en fuga por el proceso legal en su contra, sin el apoyo real de las dirigencias estatal y nacional del partido y con sus amigos Mario Riestra y Jesús Zaldívar ocupados en sacar adelante sus propias candidaturas en Puebla capital, Edmundo Tlatehui Percino está cada vez más solo, arrinconado, con el temor de la FGE o la TEPJF acaben con su candidatura.