Twenty One Pilots anuncian el lanzamiento de “Scaled And Icy”, su nuevo álbum

-También dan a conocer su primer livestream global, que será el viernes 21 de mayo

Por Mino D’Blanc

Twenty One Pilots anunciaron “Scaled And Icy”, su nuevo álbum el cual estará disponible a partir del próximo 21 de mayo.

A la par de dicho anuncio, el dueto ganador del Grammy compartió “Shy Away”, primer sencillo del disco y que ya está en todas las plataformas de streaming. Fue lanzado con su video oficial que fue dirigido por Miles & AJ. Está disponible para pre-ordenarse en una amplia variedad de formatos con un box set edición especial que se puede pre-ordenar a partir de hoy viernes 9 de abril.

Escrito y en su mayoría producido por Joseph en el estudio en su casa, durante el periodo de aislamiento del año pasado y con Dun como ingeniero de la batería del álbum, “Scaled And Icy” es el producto de sesiones virtuales de larga distancia que encuentra al dúo procesando sus rutinas junto con las emociones predominantes del 2020: ansiedad, soledad, aburrimiento y duda.

El dúo tuvo que renunciar a sus sesiones normales de estudio, pero alcanzó un nuevo nivel de introspección en el proceso, adoptando un enfoque más imaginativo y audaz en su composición. El resultado es una colección de canciones que avanzan a través de contratiempos y se centran en las posibilidades que vale la pena recordar.

El track list de “Scaled And Icy” es: 1.- Good Day, 2.- Choker, 3.- Shy Away, 4.- The Outside, 5.- Saturday, 6.- Never Take It, 7.- Mulberry Street, 8.- Formidable, 9.- Bounce Man, 10.- No Chances y 11.- Redecorate.

Además de anunciar el lanzamiento del disco, también dieron a conocer su primer livestream global titulado “Twenty One Pilots – Livestream Experience”, que está programado para transmitirse a nivel mundial el viernes 21 de mayo a las 20:00 horas ET (19:00 horas Ciudad de México).

Dicho concierto promete ser una actuación inolvidable del dúo, con un catálogo que abarca una amplia lista de canciones y que también marcará el debut en vivo del nuevo material “Scaled And Icy”. con un catálogo que abarca una amplia lista de canciones y que también marcará el debut en vivo del nuevo material Scaled And Icy.

Los boletos de este revolucionario evento global ya están a la venta en live.twentyonepilots.com donde la banda también ha estrenado una experiencia especial de pre-show virtual para que los fans se involucren más conforme se acerca la fecha de la actuación en vivo. El livestream está patrocinado por Chipotle y Hot Topic, mientras que la experiencia interactiva fue concebida y producida por “lili STUDIOS” y desarrollada por la plataforma de livestream Maestro.