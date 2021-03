En Puebla y el país no hay políticas públicas orientadas a la salud mental, afirma psicólogo

Hipólito Contreras

La ansiedad y la depresión se ha incrementado en la pandemia lo que aumenta el riesgo de suicidios, se requieren políticas públicas de atención mental a pacientes ya familiares, afirmó Miguel Ayllón, presidente de la asociación civil Cumpliendo Sueños.

Indicó que en los últimos diez años ha aumentado este problema, lo que está vinculado a la violencia doméstica, hoy a esto se agrega la pérdida de familiares, de empleos, hoy jóvenes de 18 a 35 años enfrentan este problema, en el 25 por ciento ha sido depresión severa.

Los familiares de personas que han fallecido por la pandemia aparentemente actúan normales, comentó, pero no es así, hay riesgo de suicidios, hay un alto porcentaje que además de enfrentar la ansiedad y la depresión no hay quién los atienda, los síntomas son la pérdida de interés, irritabilidad, nerviosismos, automedicación.

Advirtió que en la oleada que se espera después de Semana Santa aumentarán los contagios, sin embargo, no se toma en cuenta la salud mental, los pacientes hospitalizados están solitos, no hay familiares, sería bueno que recibieran atención psicológica.

Indicó que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que para el 2030 habrá mucho más casos de ansiedad y depresión, en los últimos diez años no ha habido políticas públicas de atención mental, la atención psicológica es muy importante, se necesitan especialistas, por las vacaciones de esta temporada es importante decirle a los ciudadanos que eviten contagiarse, hay riesgo de que se incrementen los suicidios, teneos que alzar la voz y decir haya que implementar políticas públicas para disminuir este tipo de casos.

En Puebla en los últimos años aparte de que ha aumentado la depresión y ansiedad, no se ve por lo menos una opción gubernamental que haya ayudado a un grupo de personas, no hemos visto ningún tipo de atención, las estadísticas ahí están, lo dice la OMS, la OPS, organismos nacionales e internacionales en materia de salud mental, no hay una política de salud mental.

Este, dijo, es un momento en el que hay que decir, aguas, sería importante que en un hospital que atienda casos COVID donde haya atención psicológica a los pacientes, sin poner en riesgo a personal médico, de enfermería, ni a otros pacientes.