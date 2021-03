Urgente publicar la Ley Agnes para disminuir violencia en el sector Trans: Claudia Rivera

María Arévalo

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco destacó que en los primeros meses del 2021 se atendieron a 366 mujeres víctimas de algún tipo de violencia, por ello desde su administración refuerza los trabajos para erradicar la violencia contra la mujer.

Asimismo, destacó que su administración busca visibilizar la violencia que sufren las mujeres transgénero y anunció que este 31 de marzo se llevará a cabo el día de la visibilidad Trans.

En este sentido la titular de la secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Vianeth Rojas, señaló que el que no se publique la Ley Agnes esto hace que se incremente la violencia contra el sector Trans, aunque no precisó la cifra.

“Se ha incrementado la violencia, no hay datos específicos y especiales, pero las mujeres que acuden a esta dependencia es lo que nos manifiestan que no pueden acceder a otros derechos, como a identificaciones oficiales para realizar trámites pues no cuentan con una identificación oficial y desde ahí comienza la violencia”.