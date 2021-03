Video desde Puebla: Gabriel Biestro se equivocó, varios se suman a mi proyecto y no hay por qué declinar, sentenció Claudia Rivera

María Arévalo

Claudia Rivera Vivanco aseguró que el ex diputado Gabriel Biestro se equivocó al solicitarle que decline su aspiración a la reelección para la alcaldía de Puebla y señaló que no se puede hacer “berrinches”, sino respetar los estatutos de Morena.

“Creo que equivocó la inercia o no le compartieron o no analizó las encuestas, aquí lo digo con mucho respeto a todas mis compañeras y mis compañeros el proyecto nacional es más grande que la aspiración personal, me parece que se equivocó y quiso decir que hay compañeros que se suman al proyecto de continuar a la transformación del municipio de Puebla”, enfatizó.

En este sentido, hizo un llamado a Gabriel Biestro a respetar las reglas de juego, “no se puede hacer berrinches o agarrar y salir y aventar las, cosas hay sanciones”.