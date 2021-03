Muro en Palacio Nacional evitó choque entre policías y mujeres: AMLO

FORBES MÉXICO

Pese a que hubo 81 personas lesionadas, el presidente aseguró que el muro frente a Palacio Nacional evitó confrontaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la colocación del muro de vallas para proteger el Palacio Nacional se evitó la confrontación ayer lunes entre manifestantes y policías durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional, si no se hubiese puesto el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres, como siempre, provocadores, infiltrados, y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías y hubiese habido muchos riesgos. Afortunadamente, el muro ayudó a detener la provocación”, afirmó el mandatario.

El lunes, miles de mujeres marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México y se manifestaron frente al Palacio Nacional, protegido por un muro de vallas metálicas, algunas de las cuales derribaron las manifestantes; tras ello, elementos de seguridad lanzaron gas pimienta para dispersar a las mujeres.

López Obrador agradeció a los encargados de la seguridad de la Ciudad de México, especialmente a las mujeres policías, por resistir agresiones de manifestantes. “Fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron”, dijo.

Sin embargo, el mandatario federal también desestimó las lesiones reportadas durante la marcha, pues al final la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que 81 personas resultaron lastimadas, con contusiones en extremidades hasta una fractura.

“Aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubo, sobre todo daños a las personas. Desde luego sí, mujeres policías quemadas, están siendo atendidas, no graves afortunadamente, ni civiles ni policías graves, salimos bien”, sostuvo.

“Esto muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la conformación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante”, defendió el el mandatario en su conferencia.

Por instrucciones de nuestro Secretario @OHarfuch hace un rato fuimos a ver a nuestras compañeras al hospital. Las lesiones van de contusiones en brazo y mano; contusiones en codo y hombro; contusiones de cadera y tobillo; contusiones torácicas y fractura de clavícula. https://t.co/ikZ0pEfqhA pic.twitter.com/kFDbpBRDFz — Marcela Figueroa (@Maffiguer) March 9, 2021

En su mensaje, el titular del Ejecutivo reiteró sus críticas a los medios de comunicación internacionales que, a decir de él, defendieron a los manifestantes que generaron violencia durante la marcha, a quienes vinculó con grupos conservadores que se oponen a su gobierno.

Además, López Obrador reiteró su postura de que estas manifestaciones son impulsadas por grupos conservadores que se oponen a su gobierno y solo utilizan al feminismo como bandera.

“Esto no sucedía antes cuando estaban saqueando impunemente a México, esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo, que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Hasta me extrañó que ahora los medios, como fue tan evidente la provocación, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia como sucede con otros casos”, expresó.