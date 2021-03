La mujer sigue en lucha pacífica por la defensa de sus derechos, afirma dirigente

Hipólito Contreras

El día Internacional de la Mujer representa la esperanza, la vida y la ilusión, lucha entre otras cosas contra el acoso sexual delito que está muy arraigado, desde hace siglos las mujeres no habían tenido el derecho a expresarse, hoy hay más libertades pero siguen las agresiones, unidas y organizadas vamos a seguir adelante, afirmó Marisol Martínez, gestora social

Hoy esperamos un avance importante, tenemos que luchar por los mismos derechos entre hombres y mujeres, luchamos por mejores oportunidades, nosotras somos únicas, sin nosotras no viviría nadie, expresó.

Es muy difícil lograr una plena igualdad, comentó, a nosotras siempre nos ponen trabas, sin embargo, vamos a seguir la lucha por un mundo mejor, hoy somos las más afectadas.

Comentó que México está lejos de tener una mujer como presidenta, se ha logrado en otros países, “queremos demostrar que sí podemos, nosotras hacemos muchas más cosas que los hombres, nosotras damos la vida un ser humano”.

Comentó que si no hubiera tanto poder en los hombres las mujeres no serían tan agredidas, “creo que falta de todo para combatir la agresión a las mujeres, tenemos así mismo que aprender a defendernos, no es que queramos ser agresivas, por la vía pacífica nos defendemos, hay muchas mujeres periodistas que son agredidas por personas que están en el poder, a veces son encarceladas por defender sus derechos, hay mucho acoso hacia ellas”.

Hoya, agregó, hay más avances, más libertad para hacer denuncias por agresiones, falta mucho por hacer, pero ahí vamos en la lucha pacífica, como dicho, la violencia genera violencia, nosotras nos defendemos correctamente por los medios legales, ese es mi punto de vista porque hay muchas formas de pensar.

Las mujeres hoy, destacó, se han superado mucho, seguimos luchando, hace cincuenta años la mujer no tenía derecho a hacer comentarios, hoy se puede expresar libremente

