Fichan en EU a contratista asociado con García Cabeza de Vaca

Aristegui Noticias

Un contratista asociado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en presuntas operaciones ilícitas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, fue fichado en Estados Unidos por blanqueo de capitales.

“(Reséndez) se encuentra incluido en la lista Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), con fecha de inserción de 2008 por actividad sospechosa de lavado de dinero por un monto de 4 millones 315 mil 800 dólares”, dijo la Unidad de Inteligencia Financiera en su querella a la FGR que fundamenta la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas.

FinCen es un organismo del Departamento del Tesoro norteamericano.

