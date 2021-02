Staff/Rossi

Todo lo que tienes que saber antes de cambiar las llantas de tu auto

Los neumáticos son una de las piezas más importantes de tu vehículo, ya que son las que están en contacto con el pavimento; por ello son susceptibles a cualquier irregularidad del camino como baches, clavos o coladeras abiertas, así como a los cambios climáticos.

Cuidar de tus llantas garantiza el buen estado de tu automóvil y el de otras piezas como la suspensión o los rines; de igual forma, garantiza tu seguridad y la de tus acompañantes, por lo que es vital mantenerlas en buen estado para evitar su desgaste prematuro.

Debes tener en cuenta que, como tal, las llantas no tienen una vida útil determinada, su condición depende en gran medida de los cuidados, así como del uso que le des. Algunas personas creen que el código DOT (Departamento de Transporte, por sus siglas en inglés) puede ayudarlos a determinar la vida útil de la llanta; no obstante, este código sólo indica su fecha de fabricación.

De acuerdo con Kavak.com, plataforma de compra-venta de autos seminuevos, lo ideal es que revises tus neumáticos al menos una vez por mes, antes de hacer un viaje por carretera o cuando notes algún inconveniente como un desplazamiento irregular del auto, que los neumáticos pierden aire, presentan deformaciones o que la banda de rodamiento está desgastada.

Al momento de revisar tu llantas checa:

El estado de la banda de rodamiento: que no esté lisa o con un desgaste disparejo.

El nivel de aire.

Que la llanta no tenga forma irregular.

Que no tenga hundimientos o protuberancias.

Que no tenga objetos incrustados.

El estado de los tapones y las válvulas.

Cuando notes cualquiera de estos inconvenientes o que la marcha del auto es inestable, es momento de revisar tus neumáticos y cambiarlos si es necesario.

¿Cómo elegir la llanta ideal?

Las llantas van por medidas, las cuales puedes encontrar en el costado del neumático como una serie de números y letras que te indican su tamaño.

¿Pero qué significan?

El primer número indica el ancho de la llanta en milímetros.

El segundo número es la medida en porcentaje entre la altura del costado donde se ubica el rin y el ancho de la llanta.

Lo siguiente es la construcción expresada con una letra, ya sea R, D o B, dependiendo de la llanta.

Después sigue la medida del rin expresada en pulgadas.

Al final está el índice de carga que marca la cantidad de peso certificado que puede transportar el neumático. Se señala con un número que representa el índice de peso y una letra que representa el índice de velocidad.

Algunos fabricantes de automóviles equipan sus modelos con llantas que se crearon específicamente para ellos, a estas llantas se les conoce como OE (Original Equipment) o Equipo Original.

Este tipo de neumáticos normalmente se encuentran en vehículos de gama alta (Audi, BMW, Mercedes Benz o Cadillac), y lo recomendable es siempre reemplazarlas por el mismo tipo de llantas.

¡Cuida tus llantas!

La plataforma Kavak.com te da 3 consejos para cuidar tus llantas y prolongar su vida útil:

1.- Maneja con precaución. Evita terrenos irregulares, ten cuidado con los baches y evita movimientos bruscos como vueltas repentinas o frenar o acelerar de golpe.

2.- Mantén tus llantas limpias para evitar que el lodo o suciedad las dañen y revisa al menos una vez al mes la presión. Recuerda que si la presión no es la correcta esto puede reducir hasta un 20% la vida útil de tus neumáticos.

3.- Recuerda que las llantas delanteras son más susceptibles al desgaste. Cuando lleguen a su media vida útil; es decir, que presenten un desgaste del 50% y no todavía no requieran de un cambio, puedes enviarlas al eje trasero pero de forma cruzada: la derecha en el lado izquierdo y viceversa, de este modo podrás sacarle mayor tiempo de uso.