Norberto Rivera Carrera, el arzobispo fifi alcanzado por su peor pesadilla: La pobreza

Por Roberto Desachy Severino

La noticia me brincó desde que la escuché: El arzobispo emérito de México, Norberto Rivera Carrera, delicado de salud y ¡sin dinero para pagar la cuenta del hospital!.

Desde luego que todos estamos expuestos a enfermar de Covid19 y caer en bancarrota ante una enfermedad devastadora física, mental, moral y económicamente y, sobre todo, cuando nuestro país arrastra desde hace años un sistema público de salud rebasado, colapsado e insuficiente: Norberto Rivera, grave e intubado y sin dinero para pagar el hospital, aseguran

Pero Norberto Rivera Carrera no debería tener problemas económicos e, inclusive, tendría que contar con todos los recursos y amigos necesarios para ser atendido de cualquier enfermedad en las mejores clínicas del país, simplemente porque su vida como “religioso” la dedico a eso: A buscar poder, dinero y relaciones con políticos, empresarios y personas, como Carlos Slim, Enrique Peña Nieto u Olegario Vázquez Raña, propietario de la cadena de hospitales Ángeles, donde se presume que está internado el ex obispo de Tehuacán.

Si se toma en cuenta que, en su momento, Rivera Carrera fue acusado de simonía al haber comercializado en exceso la visita del Papa Juan Pablo II a México en 1999 y pelear con el ex abad de la basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg Prado por el manejo financiero de la basílica de Guadalupe, entonces es claro que el ex arzobispo primado de México no debió caer en lo que tanto repudió y temió: La Pobreza.

María Eugenia Jiménez Cáliz, una de las periodistas mexicanas más adentradas en temas religiosos, precisó a Desde Puebla que la familia ha tenido que solventar los gastos médicos del ex arzobispo primado de México, porque su seguro de gastos médicos mayores no le cubrió la enfermedad de Covid19 y el mismo Norberto se negó a atenderse en el Hospital Militar, uno de los que le propuso la Arquidiócesis.

SU POLÉMICO PASO POR PUEBLA

La misma periodista coincidió con otros colegas en que la salud de Rivera Carrera ha mejorado en los días recientes, aunque permanece intubado, sedado y es posible que padezca hipertensión, una de las morbilidades más peligrosas para cualquier paciente de Coronavirus, aunque no se ha confirmado esta versión: Norberto Rivera rechazó el apoyo médico de la Arquidiócesis de México, aclaran

Lo que sí quedó demostrado e, incluso, está en la historia fue su controversial, discutible paso como obispo de Tehuacán. El libro “Norberto Rivera El Pastor del Poder”, coordinado por Bernardo Barranco y editado por Proceso, relata que durante los 10 años – entre 1985 y 1995- que estuvo en la segunda ciudad más poblada de la entidad tejió lazos con la legendaria Socorro Romero Sánchez, la principal productora avícola del estado.

También cuenta que Rivera Carrera hizo expulsar de México al cura ecuatoriano Gonzalo Hallo del Salto por un pleito monetario. Hallo del Salto manejaba el dinero de la diócesis de Tehuacán, un gran porcentaje del cual era donado por la mencionada doña Socorrito Romero, hasta que Norberto provocó su deportación y se puso al frente de la administración de dicho obispado.

Otro “logro” del llamado “chato Rivera” en Puebla, según el libro mencionado, fue cerrar el seminario de Tehuacán, conocido como Seresure, con el pretexto de que se había convertido en una cuna de “curas rojos y guerrilleros” seguidores de la Teología de la Liberación u opción por los pobres, una corriente ideológica-religiosa opuesta a la “Teología de la Abundancia” que siguieron Norberto y muchos representantes más de la alta jerarquía católica mexicana, como Onésimo Cepeda, Juan Sandoval Íñiguez, etc.

PAN: PROPUESTA DE CABILDO

Si en Morena es una batalla campal la designación del candidato a la alcaldía de Puebla con la respectiva lista de regidores, en la megacoalición antiamlista no cantan mal las rancheras y, hasta donde se sabe, no hay avances ni definiciones de quién contenderá en la Angelópolis.

Sin embargo, hay una propuesta para integrar el cuerpo edilicio en Puebla capital y quienes la elaboraron aseguraron tener la intención de incluir no solamente a las diversas corrientes del PAN, sino a los demás partidos de la alianza, es decir, al PRI y PRD: Sin acuerdos entre Eduardo Rivera Pérez y Genoveva Huerta concluyó nueva reunión para destrabar la candidatura del PAN en Puebla capital

De los 17 lugares disponibles para la conformación del Cabildo, ésta es la propuesta que sonó sobre la mesa:

8 regidores para el PAN, 4 para el PRI, 2 para el PRD y destacando los nombres de: Karina Romero Alcalá, Pablo Montiel Solana, Paola Migoya, Aldo de la Barreda, Pily Morán, Alejandra Escandón, Miguel Ángel de la Rosa, Lupita Arrubarrena, Amparo Acuña Figueroa, Enrique Rojas, Lupita Leal y Óscar Pérez.

Además, sonaron los nombres de Moroni Pineda de ‘Si Por México’, Víctor Mata de ‘El grupo de los 100’ y el espacio para un representante de la COPARMEX.

Y una mujer, Dolores Cervantes Moctezuma, estaría en la sindicatura.