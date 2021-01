Estudio muestra que el nacionalismo en las vacunas podría costar a los países ricos $4,5 billones de dólares

Staff/Rossi

Un detallado análisis económico muestra que las economías avanzadas pueden perder billones de dólares debido al nacionalismo de las vacunas, más de lo que se pensaba

• Los beneficios económicos de financiar los esfuerzos multilaterales para garantizar un acceso equitativo a las vacunas, reduce los costos

• Las economías avanzadas con vínculos internacionales son las que más ganan con la colaboración mundial en el acceso y la distribución de vacunas

Un nuevo estudio encargado por la Fundación de Investigación de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha revelado que la economía mundial podría perder hasta$ 9,2 billones de dólares si los gobiernos no garantizan el acceso de las economías en desarrollo a las vacunas de COVID-19, de los cuales hasta la mitad recaería en las economías avanzadas. El estudio demuestra claramente los beneficios económicos de invertir en el Acelerador del Acceso a las Herramientas de COVID-19 (ACT), la colaboración mundial para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas de COVID-19.

Mientras que otros análisis han puesto de relieve los costes económicos del nacionalismo de las vacunas, este nuevo estudio es el primero que incorpora las repercusiones en la oferta y la demanda, a nivel sectorial, para una economía abierta que opera dentro de las cadenas de suministro mundiales. El análisis integrado muestra todas las posibles ramificaciones del nacionalismo de las vacunas, que es significativamente mayor que otras estimaciones anteriores. El documento demuestra los costos económicos de la distribución poco óptima de vacunas para el sistema de comercio internacional a escala mundial, mostrando que incluso si un país en particular tiene acceso a la vacuna, “experimenta una recuperación lenta con un perjuicio para su PIB” si sus socios comerciales no tienen dicho acceso.

Resulta sorprendente que una inversión de $27.200 millones de dólares por parte de las economías avanzadas -el déficit de financiación actual para capitalizar completamente el Acelerador ACT- sea capaz de generar rendimientos de hasta 166 veces la inversión.

El estudio también muestra que las economías y los sectores con un alto grado de exposición internacional serán los más afectados por las pérdidas económicas.

Agradeciendo esta última contribución sobre las repercusiones económicas de un Acelerador de TCA totalmente financiado, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró:

“El mundo se enfrenta a un fracaso moral catastrófico en el acceso equitativo a las herramientas para combatir la pandemia. Esta investigación muestra un fallo económico que puede resultar devastador”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

“Los progresos realizados por el Acelerador ACT muestran la solidaridad para vencer a este virus. Cuanto más esperemos a proporcionar vacunas, pruebas y tratamientos a todos los países, más rápido se afianzará el virus, surgirán más variantes, habrá más posibilidades de que las vacunas actuales sean ineficaces y será más difícil que todos los países se recuperen. Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”.

Uno de los autores del estudio, Ṣebnem Kalemli-Özcan -Catedrático de Economía y Finanzas Neil Moskowitz de la Universidad de Maryland, College Park- señaló:

“Ninguna economía podrá recuperarse plenamente hasta que tengamos un acceso global y equitativo a las vacunas, las terapias y los diagnósticos. El camino que llevamos conduce a un menor crecimiento, más muertes y una recuperación económica más larga.”

El Secretario General de la CCI, John WH Denton AO, afirmó:

“El nuevo año nos brinda la oportunidad de corregir el rumbo, de dejar el nacionalismo de las vacunas en el pasado y de garantizar que los esfuerzos multilaterales cuenten con el financiamiento y el apoyo necesarios para tener éxito.

Como muestra este estudio, garantizar un acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra el COVID-19 no sólo es lo correcto, sino que hacer lo contrario es económicamente irresponsable. Las empresas internacionales necesitan un Acelerador ACT totalmente financiado”.

Principales resultados:

• Los costos económicos sufragados por los países ricos en ausencia de una coordinación multilateral que garantice el acceso y la distribución de las vacunas oscilan entre $203.000 millones de dólares y $4,5 billones de dólares, dependiendo de la intensidad de las relaciones comerciales y de la red de producción internacional. El coste total del Acelerador ACT es de $38.000 millones de dólares.

• Estos costos son superiores a los estimados por estudios anteriores, que calculaban un coste de inacción de entre 119.000 y 153.000 millones de dólares en 2021 y de hasta 466.000 millones de dólares en 2025 (Duke Health, Eurasia Group, RAND).

• El estudio muestra una clara relación positiva entre el coste económico de la distribución desigual de las vacunas y los vínculos comerciales: cuanto más abierta es una economía, más fuerte es el incentivo económico que debería tener para garantizar a sus socios comerciales el acceso a las vacunas.

• Si las economías desarrolladas siguen dando prioridad a la vacunación de sus poblaciones susceptibles sin garantizar una vacunación equitativa para las economías en desarrollo, el coste total para el mundo varía entre $1,5 y 9,2 billones de dólares.

o El coste económico previsto para Estados Unidos es de entre $45.000 a $1,38 billones de dólares. El coste económico previsto para el Reino Unido es de $8.500-$146.000 millones de dólares. El coste previsto para Alemania es de $14.000 a $248.000 millones de dólares.

• Entre las economías avanzadas más afectadas se encuentran muchos países europeos (entre ellos Bélgica, Francia, Alemania y los Países Bajos), Noruega, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, que podrían perder hasta un 3,9% de su PIB en comparación con un mundo en el que todos los países estuvieran vacunados.

Notas para los editores

Metodología del estudio

Los autores del estudio desarrollaron un modelo epidemiológico Susceptible-Infectado-Recuperado (SIR)-multisector-macro con una red de producción internacional, basándose en un estudio anterior titulado COVID-19 and Emerging Markets: An Epidemiological Model with International Production Networks and Capital Flows. (https://www.nber.org/papers/w27191)

El estudio incorpora un amplio conjunto de datos, como la capacidad de las camas de la UCI, datos en tiempo real sobre compras con tarjeta de crédito, valores de proximidad física en el lugar de trabajo de la O*Net, Estadísticas de Empleo Ocupacional (OES) proporcionadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., y las tablas multinacionales multindustria de input-output de la OCDE con 65 países y 35 industrias.

International Chamber of Commerce

La ICC es la representante institucional de más de 45 millones de empresas en más de 100 países con la misión de hacer que los negocios funcionen para todos, todos los días, en todas partes.

A través de una combinación única de promoción, soluciones y establecimiento de normas, la ICC impulsa el comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación, además de proporcionar servicios de resolución de disputas líderes en el mercado. Entre sus miembros se encuentran muchas de las principales empresas del mundo, PYMES, asociaciones empresariales y cámaras de comercio locales.

La ICC representa los intereses de las empresas en los niveles más altos de la toma de decisiones intergubernamentales, ya sea en la Organización Mundial del Comercio, en las Naciones Unidas o en el G20, garantizando que se escuche la voz de las empresas.

El Acelerador ACT

El Acelerador de Acceso a las Herramientas de COVID-19 (Acelerador ACT), es la colaboración mundial probada y en marcha para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19. Se creó en respuesta a un llamado de los líderes del G20 en marzo y fue lanzado por la OMS, la Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda Gates en abril de 2020.

El Acelerador ACT no es un órgano de decisión ni una nueva organización, sino que trabaja para acelerar los esfuerzos de colaboración entre las organizaciones existentes para acabar con la pandemia. Se trata de un marco de colaboración diseñado para reunir a los principales actores con el fin de acabar con la pandemia lo antes posible mediante el desarrollo acelerado, la asignación equitativa y el suministro a gran escala de pruebas, tratamientos y vacunas, protegiendo así los sistemas sanitarios y restaurando las sociedades y las economías a corto plazo. Se basa en la experiencia de las principales organizaciones sanitarias mundiales que están abordando los retos sanitarios más difíciles del mundo y que, al trabajar juntas, son capaces de obtener resultados nuevos y más ambiciosos contra el COVID-19. Sus miembros comparten el compromiso de garantizar que todas las personas tengan acceso a todas las herramientas necesarias para acabar con el COVID-19 y de trabajar con niveles de colaboración sin precedentes para conseguirlo.

El Acelerador ACT comprende cuatro pilares: diagnóstico, terapéutica, vacunas y fortalecimiento del sistema de salud

El pilar de diagnóstico, convocado conjuntamente por el Fondo Mundial y FIND, se centra en la comercialización de 2 ó 3 pruebas rápidas de alta calidad, la formación de 10.000 profesionales sanitarios en 50 países y el establecimiento de pruebas para 500 millones de personas en países de ingresos bajos y medios para mediados de 2021.

El pilar terapéutico está dirigido por Unitaid y Wellcome. La terapéutica puede desempeñar un papel en todas las etapas de la enfermedad COVID-19: para prevenir la infección; suprimir los síntomas y la propagación de la infección a otros; tratar o prevenir los síntomas; como tratamiento para salvar la vida de los síntomas graves; y como tratamiento que puede acelerar la recuperación. El objetivo en los próximos 12 meses es desarrollar, fabricar y distribuir 245 millones de tratamientos, ayudando a los enfermos de COVID-19 a recuperarse de la enfermedad.

El pilar de vacunas COVAX, convocado por CEPI, Gavi y la OMS, está acelerando la búsqueda de una vacuna eficaz para todos los países. Al mismo tiempo, está apoyando la creación de capacidades de fabricación, y la compra de suministros, con antelación para que se puedan distribuir equitativamente 2.000 millones de dosis a finales de 2021.

El conector de los sistemas sanitarios, liderado por la OMS, el Banco Mundial y el Fondo Mundial, está trabajando para garantizar que estas herramientas puedan llegar a las personas que las necesitan.

La corriente de trabajo sobre Acceso y Asignación, auspiciada por la OMS, es un elemento transversal.