Hospitalizan a padre del actor Gael García por una fibrosis pulmonar

José Ángel García Huerta, padre del destacado actor y cineasta mexicano Gael García, está hospitalizado por fibrosis pulmonar, informó a través de una publicación en su perfil de Facebook Bella de la Vega, esposa de José Ángel García y madrastra del director de Chicuarotes (2019).

La también actriz Bella de la Vega dijo en Facebook sobre el estado de salud de José Ángel García, padre de Gael García:

“Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo, José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar. Dios y Virgencita de Guadalupe: ayuden a mi esposo a sanar y seguir siendo el hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, con esa alegría, energía y buen humor que lo hacen un ser especial”.

La salud de José Ángel García

La fibrosis pulmonar, enfermedad que padece José Ángel García, padre de Gael García, se produce cuando el tejido pulmonar se engruesa y se hace más rígido; puede producir cicatrices y dificultades para la correcta función: “A medida que la fibrosis pulmonar empeora, tienes cada vez más dificultad para respirar”, según Mayo Clinic, importante centro médico y de investigación con sede en Minnesota.

En redes sociales, usuarios aseguraron que el señor José Ángel García se encontraba hospitalizado a causa del coronavirus (COVID-19), pero la información ya se ha desmentido. En tanto, el actor y cineasta Gael García no ha declarado nada al respecto sobre el estado de salud de su padre José Ángel García, pues su madrastra Bella de la Vega fue quien informó de lo sucedido.

En noviembre de 2020, The New York Times publicó un especial en el que catalogó a Gael García como uno de los mejores 25 actores del siglo XXI, galardón rápidamente celebrado por sus fans y por su colega y amigo Diego Luna. Gael García comparte escaños con otros histriones como Denzel Washington, Isabelle Huppert, Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Song Kang-ho, entre otros.

These are the 25 greatest actors of the last 20 years according to our critics, @ManohlaDargis and @aoscott. https://t.co/gCcPONvY6v

— The New York Times (@nytimes) November 25, 2020