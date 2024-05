MasterChef Celebrity México: quién fue el octavo expulsado de la cocina más famosa

INFOBAE

Los chefs despidieron entre lágrimas a una de las celebridades más queridas del reality

El reality sigue su marcha, pero ya quedan casi la mitad de los 20 participantes que comenzaron en Master Chef Celebrity 2024. Para el episodio número 8 las emociones afloraron y la presión subió debido al nivel que se maneja en la cocina más famosa de México.

Las celebridades al llegar a sus estaciones se encontraron con cajas misteriosas, las cuales contenían en su interior la fotografía de las mamás. Ya que el reality se adelantó a celebrar a lo grande el 10 de mayo, Día de las madres en México. Los cocineros abrieron su corazón, hubo lágrimas y tuvieron que retomar fuerzas para cocinar en el primer duelo en el cual debían prepara un platillo para sus madres.

Raúl Sandoval resultó el ganador absoluto, mientras que Ferka, Laura y Rossana subieron al balcón.

Para el segundo reto, los participantes cocinaron con los ingredientes que lograran encontrar en el refrigerador. En esta ocasión Jawy salió triunfante y quienes también se salvaron fueron, Natalia, Rey Grupero y Ernesto

Por lo que Itatí, Harold, Litzy, Paco de Miguel y Rafita recibieron el mandil negro. Este último recibiendo fuertes críticas en la cocina y en redes sociales tras intentar hornear su preparación sin utilizar guantes de protección para las manos.

En la complicada prueba final, solamente uno de los 5 platillos presentados reunió las características requeridas de sabor y fue el de Litzy, quien subió al balcón aliviada de haberse salvado. La siguió Paco de Miguel, Rafita y finalmente Harold, por lo tanto, la eliminada de la noche fue Itatí Cantoral.

El Chef Poncho Cadena, fue quien explicó a la actriz en qué había fallado su preparación y despidió a Cantoral entre lágrimas. “Sacrificios y celebración, para mí son de las cosas que más veo en la cocina. Y por eso quien abandona la cocina de Master Chef Celebrity. Itatí debes abandonar la cocina”, sollozó el chef.

“Yo no sé, pero creo que la muerte de mi santa madre creo que ha sido todo muy pronto”, comentó Itatí acerca del recuerdo de su madre y confesó que ella seguiría en la cocina.

“Yo sabía que no me había quedado como quería pero jamás pensé que me iba a ir hoy”.

Participantes de MasterChef México 2024 que continúan en la competencia