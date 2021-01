Horario y agenda de la investidura de Joe Biden y Kamala Harris

FORBES MÉXICO

Joe Biden se prepara para convertirse hoy en el 46° presidente de los Estados Unidos. La ceremonia de su investidura será distinta a las de los presidentes anteriores, debido a la pandemia de coronavirus sus seguidores no podrán acudir a las inmediaciones del Capitolio, por lo que tendrán que mantenerse como espectadores a la distancia.

¿A qué hora será y dónde podré ver la toma de posesión de Biden?

La investidura será transmitida a partir de las 11:30 tiempo del Este (10:30 en la Ciudad de México) en las cadenas de TV abierta en Estados Unidos, como FOX, ABC, NBC y CBS. También podrás ver el evento por internet, en la web oficial de la investidura. https://bideninaugural.org/watch/

¿Cuál será la agenda de la investidura de Biden?

Además de la investidura formal, en la que Joe Biden recitará el juramento presidencial, se proyectará vía internet un desfile virtual que rendirá homenaje a los héroes de Estados Unidos en las primeras líneas de la pandemia de coronavirus.

Lady Gaga será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos, y Jennifer López y Garth Brookks tendrán una presentación musical.

¿Quiénes asistirán a la toma de protesta?

Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton estarán en la ceremonia de investidura, así como los representantes y senadores, el vicepresidente Mike Pence y algunas celebridades.

El gran ausente será el presidente Donald Trump, quien anunció el 8 de enero que no estaría en el evento.

