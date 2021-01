¡El día que WhatsApp nos hizo sentir importantes!

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Neta que esta semana no paré de reír luego de que la aplicación de mensajería WhatsApp diera a conocer que ¿mis datos personales se compartirán con las nuevas políticas 2021? esto debido a una actualización y que era forzoso aceptarlas si deseas continuar usando los servicios de la aplicación móvil pues ni tardos ni perezosos todos sintiéndonos hijos de Jeff Bezos (Amazon, Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube), Elon Musk (cofundador de Tesla y SpaceX), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH Moët Hennessy • siglas de Louis Vuitton Moët Hennessy), Mark Zuckerberg (Facebook es un servicio de redes y medios sociales en línea estadounidense), o como los hermanos Jim Walton, Alice y Robson dueños de Walmart corrieron para abrir su cuenta en otra aplicación llamada Telegrama si como Signal y así empezó la desbandada.

En verdad muchos se sintieron especiales a la altura de estas personas consideradas milmillonarios según el ranking anual de las personas más adineradas del mundo de la revista Forbes.

Yo que me consideró con un IQ promedio pensaba ¿La gente realmente importante se comunica por WhatsApp?

Me sorprende que en pleno 2021 alguien sienta que tiene vida privada, al contrario tenemos una vida privada de privacidad eso sí y en mucho causada por todos los que hacemos uso de las redes sociales aparentando una vida que no tienen, comprando en tiendas donde solo van de visita y tomándose fotos junto a los autos de sus patrones e incluso utilizando marcas en bolsas, ropa deportiva, gafas muchas de ellas pirata, para ganar un poco de aceptación en este mundo consumista, materialista y juzgado por la imagen que muchos generan y para muestra un botón ¿Cuántos de ustedes no se han puesto un filtro en redes sociales? Todossssssssssss

Y fue así como empezaron a surgir cientos de cadenas con información como: YA ESTAMOS AVISADOS POR HOTMAIL, LO PASARON EN LA TELE POR LAS DUDAS!! Parece que todas las advertencias eran reales. El uso del WhatsApp costará dinero si envías esta cadena a 18 diferentes de tu lista, tu ícono será azul y será gratis para ti, imagina que surrealista es, este fenómeno social que la gente cree más en una cadena que se viraliza por redes sociales que las noticias donde se ve a la gente muriendo intubada por coronavirus porque no usan cubrebocas. El coronavirus no es verdad y lo desacreditan, pero WhatsApp cambia sus políticas de privacidad y empiezan a poner en sus muros; NO AUTORIZO A FACEBOOK, NO AUTORIZO A FACEBOOK, NO AUTORIZO A FACEBOOK.

Yo me puse a reflexionar seriamente y me encantaría que Facebook eliminara todas las cuentas que usan filtro eso sí sería un caos, imagínate a tu prima toda tuneada (El término español “tuneo” es la modificación del rendimiento o la apariencia de un vehículo.

Proviene del inglés tuning “ajuste”) la mayoría de la gente pone una foto llena de arreglos estéticos que distan de la persona que es dueña de la cuenta, la carita prieta es sustituida por un rostro porcelanizado carente de barros, espinillas, cejas perfectas, pómulos ideales, cachetes con bichectomia, labios carnosos que Jonny Laboriel se quedaba corto, cuerpos plásticos con relaciones desechables.

Se preocupan por esta decisión si llevan años viendo videos sugeridos según tus preferencias por Youtube, o recomendaciones de Netflix, Amazon, las redes nos conocen mejor de lo que creemos.

Yo les digo no tengan miedo que les roben sus fotos todas fuera de foco, esta situación es reflexiva hagan un análisis a conciencia y comparen sus redes sociales si es la misma persona que sale en todas ellas y ahí se darán cuenta que muy pocos muestran lo que realmente son, la mayoría de la gente que es feliz y tiene una relación estable pocas veces sino es que nunca la presume en redes sociales.

Imagínate todos histéricos por el contenido de sus cuentas ¿¡neta!? Si hurgarán en tu WhatsApp que encontrarían

Finalmente les digo a nadie se le va a suspender o borrar la cuenta el 8 de febrero no enfermemos ahora de histeria, llevamos muchos años sin privacidad, y aislados en este momento de la vida por la pandemia, pero antes, ahora y después por el teléfono celular solo que como toda la gente lo hace casi nadie lo nota.

“El que esté libre de pecado, que enseñe su foto de perfil”

¡Pueden irse en paz esta columna ha terminado!

