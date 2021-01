Psicoanalista Mexicano gana The Sigourney Award-2020 por logros en psicoanálisis

Staff/Rossi

El trabajo pionero del Dr. Helí Rafael Morales Ascencio brinda tratamiento a aquellos que anteriormente tuvieron poco o ningún acceso a la atención psicoanalítica en México, y es reconocido junto con el trabajo ganador de Sudáfrica y Estados Unidos.

Seattle, WA – 13 de enero de 2020 – The Sigourney Trust premia cada año el trabajo pionero e innovador que muestra progreso en el campo del psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico, en beneficio de la humanidad. Este año, destacó el trabajo del mexicano Dr. Helí Rafael Morales Ascencio, entre un número sin precedentes de postulantes que compitieron por el reconocimiento internacional del Premio y una importante suma en efectivo

William A. Myerson, Ph.D., MBA y co-trustee de The Sigourney Trust ha anunciado a los cuatro ganadores de The Sigourney Award-2020, incluyendo el trabajo del Dr. Helí Morales, fundador de la Fundación Social del Psicoanálisis en la Ciudad de México, donde se capacita a analistas para atender a víctimas de violencia sexual y a los familiares de más de 177,000 mujeres desaparecidas en México.

“El extenso cuerpo de trabajo del Dr. Morales en México abarca psicoanálisis, educación, activismo comunitario y justicia social para brindar atención a las víctimas de delitos físicos y sexuales que, anteriormente han tenido poco o ningún acceso a la atención psicoanalítica”, comentó el Dr. Myerson. “Este trabajo ejemplifica el objetivo de la fundadora Mary Sigourney de recompensar la labor que promueve el psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico a través de diversas aplicaciones”, añadió.

Helí Morales Ascencio, PhD, fundador de la Fundación Social del Psicoanálisis en la Ciudad de México, ha liderado un trabajo precursor para abordar la falta de trabajo psicoanalítico institucional dirigido a personas de escasos recursos. Fundó la Fundación Social del Psicoanálisis cuyos analistas están capacitados para atender a víctimas de violencia sexual y familiares de las 177,884 mujeres desaparecidas en México. Según se informa una de cada tres mujeres mexicanas experimentan violencia física o sexual. La Fundación ha establecido una relación nueva y poco común entre el estado y el psicoanálisis ayudando a implementar el apoyo a las víctimas de violación a través de la Fiscalía de Delitos Sexuales en la Ciudad de México.

“Para mí, haber sido galardonado con este importante premio significa un honor y un compromiso. Ello me motiva e interpela a seguir trabajando duro en los distintos campos de intervención que implica el psicoanálisis: conceptual, escritural, editorial, investigación y clínica radical. El premio, además, permitirá seguir apoyando, en diversas ciudades de México, a las Clínicas de Escucha Psicoanalítica que reciben a personas de bajos recursos económicos y, uno de los puntos fundamentales de la apuesta de la Fundación Social del Psicoanálisis, brindar una escucha psicoanalítica a mujeres violentadas y a familiares de desaparecidos”, expresó el Dr. Helí Morales.

El Dr. Morales también es autor de Otra historia de la sexualidad y presentó Psicoanálisis con arte en el Museo del Prado en Madrid y en el Museo de Bellas Artes de México. También ha concretado una nueva propuesta de formación para analistas realizada en diferentes ciudades de México y que contempla tres dimensiones topológicamente enlazadas: vínculo social de estudio, práctica clínica supervisada y análisis personal.

El trabajo ganador de 2020 se suma a una larga lista de contribuciones innovadoras que promueven el psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico y que, desde 1990, han sido galardonados con The Sigourney Award. Este año, se otorgaron tres premios adicionales, a la Dra. Patricia Gherovici de Argentina, al estadounidense Dr. Anton Oscar Kris y a la Asociación Psicoanalítica de Sudáfrica.

“Hoy en día, el psicoanálisis abarca una variedad de filosofías, teorías clínicas modernas, defensa social, cultura, arte e investigación. The Sigourney Award honra la expansión y la conexión del psicoanálisis con muchos campos de estudio y experiencia a través del Premio independiente”, comentó Barbara Sherland, J.D., co-trustee de The Sigourney Trust.

Las solicitudes de The Sigourney Award -2021 se aceptarán en línea a partir de marzo de este año. The Sigourney Award evalúa el trabajo completado en los últimos 10 años, y los solicitantes cuyo trabajo no gane pueden ingresar nuevamente. The Sigourney Award incluye un importante premio en efectivo. Visite www.sigourneyaward.org para obtener información y mantenerse actualizado a través de las redes sociales para The Sigourney Award en Facebook y LinkedIn @SigourneyAward.