Captura Policía Estatal a presuntos operadores de “Angelinos 13”

Arlette Hernández

ATLIXCO, Pue.- Durante un operativo de vigilancia, agentes de la Policía Estatal detuvieron a ocho presuntos distribuidores de droga, entre los que se encuentran dos de los principales operadores de la banda denominada “Angelinos 13”.

Los detenidos se identificaron como Alejandro C., alias “El Casco”; Arturo C., alias “El Foco”; Bernardo Brayan C., alias “El Brayan”; M. alias “El Negro”; Sergio H., alias “El Monki”; Oscar Z., alias “El Chester”; Liborio Jesús L., alias “El Churras”, y Erika Monserrat H., alias “La Monse”.

Estas personas se encontraban en posesión de un rifle calibre .22 con la leyenda “Gallo” y siete cartuchos útiles. Además de 243 envoltorios plásticos con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, 24 bolsas y 11 cigarrillos que contenían hierba verde, presumiblemente marihuana.

De acuerdo a la información recabada por el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alejandro C. y Arturo C., presuntamente son dos de los principales operadores de la banda “Angelinos 13”, la cual es identificada como objetivo prioritario del atlas delictivo del gobierno estatal, debido a que es generadora de violencia en la región.

También, la dependencia tiene conocimiento que responden a las órdenes de un hombre identificado como Eliezer M., alias “El Berry”, quien presumiblemente estuvo involucrado en un conflicto entre pandillas para retener el control de esta célula delictiva.